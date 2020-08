Quatre exercices de musculation quotidiens à réaliser chez soi pour une silhouette de rêve !

Notre corps a besoin de faire quotidiennement de l’exercice, afin de conserver un bien être régulier. Voici quatre exercices de musculation à réaliser chez soi pour garder la ligne !

On n’a plus a prouver les bienfaits du sport sur la santé. Il n’est Pas nécessaire de se rendre dans une salle de sport. En effet, on peut garder la forme en exécutant des exercices chez soi, afin de garder la forme.

Quatre exercices de musculation permettent de conserver la silhouette !

Exercices:

1. Essayer les burpees

Ce sont d’excellents moyens de booster les différents muscles du corps (fessiers, abdos, pectoraux…), en réalisant quelques séances de squat.

Il suffit donc de se tenir debout, les pieds écartés, à la même largeur que les épaules, puis de Fléchir es genoux, descendre les fesses puis de conserver le dos bien droit.

Puis il faut s’installer de manière à exécuter une pompe, mains au sol, mettre le pied droit puis le pied gauche en arrière et en s’équilibrer sur les orteils.

IL est conseillé d’exécuter cet exercice dix fois le matin et le même nombre le soir et de ne pas oublier de Boire de l’eau.

2. Ne pas négliger le plongeon

C’est un exercice intéressant pour ceux qui travaillent en Freelance. chez eux car en réalisant un étirement, il permet de prévenir la lombalgie et les douleurs du bas du dos, qui peuvent arriver en fin de journée. IL suffit de se mettre debout, pieds écartés à la même largeur que les épaules, de tendre les mains vers le haut, comme pour tenter de toucher le plafond.

IL faut ensuite se penchez, bras en avant suspendus en l’air et en libérant les mains. Gardez bien les jambes tendues tout au long de l’exercice.

Repliez ensuite tranquillement les genoux et redressez-vous doucement.

3. Chouchouter ses articulations avec le schéma corporel

La sédentarité est peut être nuisible pour vos articulations sur le long terme.

L’exercice qui Il est recommandé de réaliser un exercice chaque soir afin de stimuler les articulations principales (poignets, hanches, genoux et chevilles).

Asseyez-vous sur une chaise, remontez votre cheville droite au dessus de la cuisse gauche. Attrapez le pied droit avec vos mains et faites des “O” et des “8” pendant une minute dans chaque sens puis faites de même des autres côtés.

Puis debout, pieds écartés à la même largeur que les épaules, posez vos mains sur vos hanches. Dessinez des “O” avec vos hanches durant une minute dans un sens puis dans l’autre, tout en gardant et buste droit.

Debout, pieds collés l’un contre l’autre, appuyez vos mains dessus. Réalisez des “O” avec les genoux durant une minute, dan un sens et dans l’autre.

Enfin, collez vos mains et entrecroisez les doigts tout en dessinant des “O” durant une minute, un sens après l’autre.

4. Un peu de cardio pour préserver son coeur

L’activité cardiaque peut être activée afin de se libérer du stress et des tensions psychiques en fin de journée, avec un dernier exercice.

Mettez votre chanson préférée et dansez indéfiniment pour relâcher les tensions.

Cet exercice peut se réaliser en famille ou avec ces amis, ce qui le rend d’autant plus amusant !