Que devient Philippe Risoli, ancien présentateur du Juste Prix ? On vous dit tout !

Ce mercredi 9 septembre, Philippe Risoli a fêté ses 67 ans. L’occasion pour nous de prendre des nouvelles de l’ancien animateur phare de TF1.

Philippe Risoli, un touche à tout

Philippe Risoli a marqué les téléspectateurs il y a quelques années en présentant de 1992 à 2001 “le juste Prix“avec ses gaffes, ses blagues et son panache. Oui mais voilà comme toute bonne chose, il y a une fin et c’était le cas il y a 19 ans maintenant. À son départ, le présentateur pensait qu’il aurait la chance d’animer un autre programme prime time sur TF1. Malheureusement pour lui, il attend toujours la proposition de la première chaîne française : “J’avais un peu le moral à zéro, je ne suis pas sorti de chez moi, je n’ai rien fait de spécial” a-t-il notamment déclaré lors d’une récente interview.

Après quelques années loin de la télévision, Philippe Risoli fait son retour en 2005, mais cette fois-ci pas en tant que présentateur d’un jeu, mais plutôt comme candidat lors de la deuxième saison de La Ferme Célébrités. Pendant le tournage de celle-ci, il fait la rencontre de Nathalie Marquay-Pernaut, qui deviendra rapidement une amie. Une amie avec qui il partagera la scène dans plusieurs pièces de théâtre : dans “Piège à Matignon“ou encore dans “Régime Présidentiel“. Le présentateur reviendra rapidement à ses premières amours ensuite en présentant une version modernisée de L’école des fans en 2009 sur la chaîne Gulli.

Philippe prépare la sortie d’un livre

La télévision n’est jamais très loin de Philippe Risoli tout de même, puisqu’il espère un jour pouvoir y revenir :”La télé ne s’est jamais arrêtée pour moi, je n’ai plus eu de propositions.Tant que je n’ai pas dit moi ‘je ne ferai plus de télévision’, ce qui n’est pas le cas pour l’instant. Je ne ferai certainement plus de télévision dans le registre qui était le mien, mais je pourrais très bien revenir dans une série comme comédien“.

Pour le moment en tout cas, Philippe Risoli a un projet littéraire. En effet, l’ex présentateur star de TF1 prépare un livre, d’ailleurs il avait expliqué que ce travail d’écriture expliquerait qu’il ait pris du poids récemment : “Ce n’est pas une question de se laisser aller, c’est l’âge, le fait que j’ai fumé à une époque et que j’ai arrêté de fumer. Je fais aussi moins de sport qu’à une époque parce que actuellement je suis en train d’écrire un livre, donc on est plutôt en position assise, en réfléchissant”. Comme vous le comprenez donc, l’ancien animateur du “Juste Prix” fera bientôt son retour sur le devant de la scène. médiatique.