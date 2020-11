“Que Dieu nous protège”, Amel Bent choquée face à un immense incendie très meurtrier

La chanteuse Amel Bent prie pour l’Algérie. En effet, le pays est touché par une véritable catastrophe. Depuis quelques jours, de gigantesques incendies ravagent le pays. Dès lors, l’artiste d’origine algérienne a une pensée émue pour la terre de naissance de son père.

Ame l Be nt implore la protection de Dieu

Une nouvelle catastrophe pour l’Algérie

Sur son compte Instagram ce 7 novembre dernier, Amel Bent diffuse une vidéo très inquiétante. Et pour cause, depuis quelques jours le pays du Maghreb reste la proie des flammes. Malheureusement, il faut déjà dénombrer des victimes. De plus, des centaines d’hectares de forêts ont déjà été détruits. Et, plusieurs régions vivent des heures difficiles. Aux quatre coins du pays, de véritables brasiers dévorent la végétation. De plus, les feux se rapprochent dangereusement des habitations. Dans la petite ville de Tipaza non loin d’Alger, deux décès ont malheureusement été constatés.

Face à cette terrible catastrophe, la chanteuse née d’un père algérien et d’une mère marocaine fait part de sa plus vive inquiétude. Car même si elle est devenue une star en France, Amel Bent n’oublie pas ses origines. À de nombreuses occasions, elle a rendu hommage à la terre de ses ancêtres. Mais ce 7 novembre dernier, la jeune maman semble véritablement touchée et surtout inquiète.

Ver esta publicación en Instagram الجزائر تحترق . الله يستر . Una publicación compartida de Amine Babylone (@aminebabyloneofficial) el 6 Nov, 2020 a las 7:04 PST

” Que Dieu nous protège “

Sur le site d’information de la RTBF, les nouvelles sont inquiétantes. Les incendies se propagent à Oran, Médea, Chlef, Blida, Tipaza et dans beaucoup d’autres régions de l’Algérie. De gros moyens en hommes et en matériel sont déployés. Malheureusement, un grand nombre de personnes ont déjà dû être évacuées. De plus, déjà en août dernier, 8 000 hectares avaient été complètement détruits par les flammes. Mais cette fois-ci, l’origine de l’incendie ne serait pas accidentelle. D’ailleurs, le Premier ministre algérien, Abdelaziz Djerad, affirme que tout est fait pour trouver les coupables. En outre, il précise que l’enquête avance. Selon lui, la police a déjà obtenu des résultats : ” Certaines personnes impliquées dans ces incendies ont été arrêtées et leurs aveux seront bientôt diffusés “. En outre, le ministre salue le courage et le dévouement des gardes forestiers et de la protection civile.

Dans un pays qui connaît déjà de grandes difficultés, cette nouvelle catastrophe représente une épreuve de plus. En pleine pandémie de la covid-19, cette nouvelle vague d’incendies envenime la situation de jour en jour. Pire encore, l’Algérie a déjà été très touchée ces dernières années par des feux de forêts destructeurs. En 2019, plus de 20 000 hectares étaient partis en fumée. Dès lors, à la vue de ces images, Amel Bent n’a pu s’empêcher de réagir. Sur son compte Instagram, l’artiste poste une vidéo en story concernant cet évènement. Mais ces images ont été publiées à l’origine par le chanteur algérien, Amine du groupe Babylone. De plus, cette séquence est accompagnée d’un message comprenant quelques mots émouvants : ” l’Algérie brûle. Que Dieu nous protège “. Amel Bent publie donc un message très fort. Celui-ci devrait avoir un grand retentissement auprès de ses 600 000 abonnés.