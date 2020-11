“Qu’elle arrête de pleurer” Laeticia Hallyday violemment dézinguée par une chroniqueuse de TPMP!

En évoquant sur la relation qui s’est nouée entre Laeticia Hallyday et Jalil Lespert, le présentateur de C8 Cyril Hanouna a été très surpris quand une de ses chroniqueuses a violemment attaqué la veuve de Johnny Hallyday. Laeticia Hallyday est sous le feu des critiques ces derniers jours.

Interviewée dans l’émission Sept à huit, en octobre dernier, sur TF1, Laeticia Hallyday a accepté exceptionnellement de parler de sa vie intime et en particulier de sa liaison avec le restaurant Pascal Balland. Audrey Crespo-Mara, l’a interrogée durant un long moment. Laeticia Hallyday a parlé de son deuil après le décès du chanteur Johnny Hallyday. Elle a expliqué à quel point, il lui avait été compliqué d’aimer une autre personne car cette idylle avait laissé une empreinte forte.

Des mots qui n’ont pas plu à Pascal Balland.

Et d’enchaîner : « Le manque reste énorme ! On a tendance à comparer alors qu’il ne faut pas comparer. Je parviens à nouveau à aimer. J’arrive à aimer différemment. Mais Johnny est toujours présent ». Elle évoque aussi Pascal Balland qui a été également « courageux » et d’avoir accepté « la place de Johnny » dans leur couple. Laeticia Hallyday reconnaît que ce n’est pas aisé et que la jeune femme considère forme un couple à trois. De manière assez inattendue, la veuve du rockeur a indiqué qu’elle s’était séparée de Pascal Balland.

« Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement », indiquait-elle à sur l’antenne de RTL. Son histoire avec le restaurateur fut relativement brève et la veuve du chanteur lui a trouvé un successeur. Il s’agit de Jalil Lespert, un comédien et metteur en scène, bien connu. Elle nage dans le bonheur.

Laeticia Hallyday attaquée par une chroniqueuse de C8

Récemment, le couple a été vu dans la péninsule italienne pour un voyage en amoureux. Une histoire unique que Cyril Hanouna a évoqué dans un numéro inédit du programme « Touche pas à mon Poste », le 9 novembre dernier. Tandis que Cyril Hanouna, célèbre présentateur du PAF, indiquait que cet amour qui lie les deux amoureux, une des chroniqueuses a violemment attaqué Laeticia Hallyday. Elle s’est vraiment lâchée. « Qu’elle cesse de pleurer sur la sépulture de Johnny. C’est indécent, on a l’impression qu’elle trompe son homme chaque fois », expliquait Tiffany Bonvoisin. Une remarque qui a choqué Cyril Hanouna mais aussi Kelly Vedovelli.

Johnny Hallyday toujours au cœur de l’actualité

Ces derniers jours, Laeticia Hallyday est régulièrement attaquée sur les réseaux sociaux et les médias pour son manque de décence. La veuve du chanteur est venue récemment dans l’hexagone pour faire la promotion d’un coffret de CD de Johnny Hallyday avec quelques inédits. Elle a enchaîné les interviews. Le taulier compte encore de nombreux fans. Il a une discographie très importante et a enchaîné les concerts pendant des décennies. Son public lui était très fidèle.