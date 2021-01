Quelles sont les sources de Kim Glow au sujet de la date du confinement ? Un chroniqueur de TPMP fait des révélations !

C’est le buzz du moment. L’influenceuse Kim Glow a-t-elle réellement donné la date exacte du prochain confinement ? Un chroniqueur de l’émission TPMP s’est penché sur le sujet et a indiqué la source de la candidate de téléréalité. LdPeople vous raconte tout !

Jusqu’à présent, peu de monde la prenait au sérieux. Surprise, en octobre 2020, Kim Glow avait indiqué la date du second confinement pour toute la France. Une donnée qui s’est confirmée et a permis à l’influenceuse de se gargariser. La jeune femme s’est tellement enflammée qu’elle-même décidé d’annoncer qu’elle souhaitait être candidate à la prochaine élection présidentielle. Elle diffuse régulièrement, sur les réseaux sociaux, les théories conspirationnistes les plus farfelues concernant la pandémie de coronavirus, mais aussi au sujet du vaccin.

Les prédictions de Kim Glow

Gonflée à bloc, après sa précédente prédiction, l’ex-participante de l’émission Les Anges a donné une nouvelle fois une prédiction. Le 23 janvier 2021, elle a indiqué à ses fans la date du troisième confinement dans l’hexagone. Elle s’est exprimée ainsi : « Mes chers compatriotes, d’après mes sources, la date du confinement total est avancée au 12 février pour une période de 1 mois, possibilité 2. ‘Liberté, égalité, fraternité’. Préparez-vous. Bon courage à tous ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KIM GLOW (@kim.glow.off)

L’influenceuse annonce un confinement allégé

Kim Glow a subi de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux. Mais, on saura dans quelques jours si les prévisions de l’influenceuse se révèlent exactes ou pas. Pour le moment, le gouvernement reste en pleine réflexion concernant un nouveau confinement. Emmanuel Macron et le gouvernement regardent de près les chiffres de l’épidémie et veulent se décider pour causer les dégâts économiques les plus limités. Le stress des Français est de plus en plus important. Le 25 janvier dernier, lors du programme de C8, Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a blagué en disant que Kim Glow devait sûrement se renseigner auprès de Jean Castex, le premier ministre. Le chroniqueur Guillaume Genton a pris contact avec Kim Glow pour avoir des détails sur sa source. Et il a été très étonné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KIM GLOW (@kim.glow.off)

Quelle est la source de Kim Glow ?

Le chroniqueur de C8 a indiqué : « elle a un ami haut placé qui lui aurait donné la date du 12 février. D’après elle, le confinement serait encore avancé entre ’la semaine prochaine et la semaine d’après’ ». Ce dernier a aussi précisé que l’influenceuse lui avait indiqué que ce nouveau confinement serait « comme en novembre, plus light que le premier confinement ». Elle a également distilé son analyse sur la pandémie : « Le Covid serait un complot des puissances mondiales. Ça ne va jamais s’arrêter, ce n’est que le début et on entre dans un nouveau système« . Ces dernières semaines, l’influenceuse est au cœur de nombreux buzz sur les réseaux sociaux. La jeune femme possède une audience colossale avec plus d’un million d’abonnés sur sa page Instagram.