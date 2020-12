Qui est la mère, qui est la fille? Estelle Denis pose avec sa fille Victoire: une drôle de photo à ne pas rater!

Estelle Denis mène sa carrière et sa vie de mère de famille d’une main de maître. Elle élève ses deux enfants d’un côté et de l’autre, elle dirige sa propre émission sur la chaîne L’Equipe. Et elle sait aussi dorloter ses fans avec un compte Instagram régulièrement alimenté par de super clichés !

Dimanche 29 novembre 2020, elle a par exemple posé avec sa fille Victoire sur Instagram de dos ! Et il est carrément impossible de différencier l’une de l’autre. C’est un vrai casse-tête car elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau !

Telle mère, telle fille !

Le 6 décembre prochain, Estelle Denis fêtera ses 44 ans. Sur son compte Instagram, plus de 88 000 abonnés suivent son quotidien : passion du foot mais aussi du poker, moments en famille… Elle réjouit donc régulièrement ses fans avec des clichés toujours sympathiques. Chez LDpeople, on aime également suivre son fil d’actualité.

Cette récente photo a particulièrement retenu notre attention à la rédaction de LDpeople car la mère et la fille ont la même morphologie, la même paire de jeans et la même coupe de cheveux ! “Mère & fille… #quiestqui“, s’est ainsi amusée la compagne de l’ancien entraîneur de l’équipe de France, Raymond Domenech. Saurez-vous faire mieux que les journalistes de LDpeople ?

Quand Estelle Denis punit son compagnon Raymond Domenech à la télévision !

Estelle Denis ne quitte pas d’une semelle son compagnon Raymond Domenech puisqu’ils travaillent même ensemble. L’ancien sélectionneur des Bleus participe à l’émission de sa compagne l’Equipe d’Estelle.

Lundi 16 novembre, dans cette émission diffusée sur la chaîne l’Equipe, le débat portait sur les propos d’Amandine Henry contre Corinne Diacre, la sélectionneuse de l’Equipe de France féminine de football. Amandine Henry a notamment tenu les propos suivants pour Canal Football Club: “Je voyais des filles pleurer dans leur chambre, moi je pleurais dans ma chambre. Ça a été un chaos total.”

Raymond Domenech a fortement réagi, révolté par son comportement qu’il a jugé inacceptable. Il n’a notamment pas apprécié qu’Amandine Henry ne respecte pas sa hiérarchie. “Surtout, le point sur lequel je voudrais insister, c’est que on croyait que la femme était l’avenir de l’homme, mais dans le football, on se rend compte finalement qu’elles peuvent être aussi connes que les hommes !”, a-t-il osé critiqué. A la rédaction de LDpeople, ces propos nous ont choqué.

“Tu vas passer une soirée toi…“

Estelle Denis s’est également révoltée ! “Vous parlez de qui, là ?“, s’est-elle aussitôt exclamée. Même les autres chroniqueurs de l’émission ont vivement conseillé à Raymond Domenech de la mettre en veilleuse. Mais il faut croire que c’était la goutte qui a fait déborder le vase !

La maman de Victoire et de Merlin a envoyé son compagnon chroniqueur de 68 ans s’asseoir dans le public. C’était tout simplement sa punition ! Tous ses collègues se sont moqués de lui. “Tu vas passer une soirée toi…“, a même lancé le journaliste Dave Appadoo.