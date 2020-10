Qui sera le prochain James Bond après Daniel Craig?

Alors qu’il y a déjà des rumeurs concernant le successeur de Daniel Craig en tant que James Bond, la productrice de la franchise Bond, Barbara Broccoli, a révélé que la recherche du prochain 007 n’avait même pas encore commencé. Et bien qu’ils ne sachent toujours pas qui sera le remplaçant, ils ont cependant des idées très précises sur qui… ce ne sera pas !

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui en 2020, le mandat de Daniel Craig – sous le nom de 007 – s’achève avec la sortie de Mourir Peut Attendre. Ce dernier sera le 25ème épisode de la franchise James Bond et le cinquième avec Craig dans le rôle de 007, où l’on retrouvera l’ancien agent des services secrets profitant de sa retraite en Jamaïque. Lorsque son vieil ami, l’agent de la CIA Felix Leiter, arrive et a besoin d’aide pour retrouver un scientifique kidnappé, Bond décide de reprendre du service pour une mission qui lui permet de retrouver des visages connus du passé et une poignée de nouveaux personnages de la franchise.

Parmi les nouveaux venus se trouve Lashana Lynch dans le rôle de Nomi, successeuse de Bond après sa retraite en temps que 007, alimentant ainsi les rumeurs selon lesquelles le personnage pourrait reprendre la franchise après le départ de Daniel Craig.

Malgré les rumeurs, notamment celle de Tom Hardy (Mad Max), Broccoli a révélé que le prochain James Bond n’avait pas encore été sélectionné et que la recherche ne commencerait qu’après les débuts de Mourir Peut Attendre. “Je dis toujours : on ne peut être amoureux que d’une personne à la fois. Une fois que le film sera sorti, le temps passera et nous devrons alors nous atteler au futur de la franchise. Mais pour l’instant, Daniel est toujours dans nos têtes“, a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Total Film.

Si la prestation de Daniel Craig dans le rôle de Bond a été généralement bien accueillie, Broccoli a fait remarquer que son successeur devra trouver une nouvelle approche pour incarner le personnage. “Il faudra le réimaginer, comme chaque acteur a réimaginé le rôle. C’est ce qui est si excitant et amusant dans cette franchise ; le personnage évolue. Quand viendra le moment, nous trouverons la bonne personne“, a-t-elle ajouté.

Sur la possibilité de choisir une personne de couleur pour le prochain James Bond, Broccoli semblait ouverte à l’idée. “Il n’a pas besoin d’être un homme blanc. Pas en ce qui me concerne“, a-t-elle déclaré. Cependant, Broccoli semblait certaine qu’une femme ne serait pas choisie pour reprendre le rôle, en disant : “Nous devons créer de nouveaux rôles pour les femmes, pas seulement transformer un homme en femme“. Broccoli a été productrice sur tous les films de Bond aux côtés de son demi-frère Michael H. Wilson, à commencer par GoldenEye avec Pierce Brosnan, après que son père, le producteur de franchise de longue date Albert R. Broccoli, ait cédé le contrôle de la société de production, Eon Productions, au duo en 1995.

Alors que Daniel Craig semblait initialement ne pas avoir d’intérêt à reprendre le rôle de James Bond après Spectre, il a été convaincu de jouer une dernière fois le rôle de 007, en partie parce qu’il estimait que l’histoire n’était pas complète.

Malheureusement, les fans de Bond devront attendre encore plus longtemps que prévu la conclusion des histoires de Daniel Craig sous le costume de 007. La date de sortie de Mourir Peut Attendre a été reportée à avril 2021, marquant ainsi le deuxième retard du film cette année en raison de la pandémie COVID-19.