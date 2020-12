“Qu’il continue à chanter et qu’il ne s’occupe pas du reste!” Michel Cymes attaque Matt Pokora

En mars dernier, Michel Cymes, le célèbre médecin du PAF avait tenu des propos sur la Covid-19, qui ne plaisent pas à tout le monde et avaient créé une forte polémique.

Et le médecin et présentateur du Journal de la santé a dévoilé ces informations “inexactes” et floues, et cela l’a poursuivi durant des mois.

L’animateur des “pouvoirs extraordinaires du corps humain” aux cotés d’Adrianna Karembeu avait d$u faire ses excuses, devant Yann Barthes dans Quotidien.

“Quand je revois et que j’entends ce que j’ai dit, manifestement, j’étais pas prophète. J’ai pas fait une belle prophétie et je me suis trompé, comme beaucoup beaucoup de gens se sont trompés, parce qu’effectivement, on a mis la France en quarantaine Michel cymes . Effectivement, on a eu le confinement et qu’à l’époque où je parlais… Je vous remercie d’avoir mis mes propos préliminaires en disant ‘au moment où je vous parle, avec les connaissances scientifiques du moment’, ce que j’ai dit systématiquement à l’époque, je m’en souviens très bien parce que quand même je fais attention. Je l’ai dit à chaque interview sauf qu’on l’a pas revenu. Mais effectivement, je ne croyais pas qu’on irait jusqu’à cette pandémie aussi grave avec un premier confinement et je croyais effectivement que l’Italie était quand même moins pourvue en personnel, en soins, en hôpitaux et on s’est trompés, voilà. Enfin quand je dit ‘on’… Je me suis trompé mais je n’étais pas tout seul.” avait-il reconnu à l’époque.