Rachel Legrain-Trapani: ses difficultés financières et la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille

Avoir été Miss France n’est pas gage de célébrité et de gagne-pain. Et Rachel Legrain-Trapani s’en est très vite rendue compte. En effet, durant une certaine période, la jeune femme était en grande difficulté financière. La rédaction de LD People va tout vous expliquer.

Rachel Legrain-Trapani: De Miss France à mère célibataire sans emploi

Âgée de seulement 18 ans lors de son sacre à Miss France, Rachel Legrain-Trapani n’a pas su vraiment comment s’y prendre pour gagner en notoriété. En effet, la jeune femme ne savait pas vraiment quoi faire et finalement elle a accepté un job d’animatrice à la télévision pour la chaîne de jeux vidéo Game One : “Ils m’ont embauché en tant qu’animatrice et j’ai fait mes armes sur cette chaîne pendant deux ans, je présentais le classement des jeux vidéo. Je connaissais les jeux vidéo mais j’étais pas non plus une grande fan, donc j’ai tout appris là-bas, ils m’ont appris le métier d’animatrice, j’ai que des bons souvenirs, ils ont été géniaux avec moi”.

Si pendant cette période tout se passe bien, elle fait la connaissance d’Aurélien Capoue avec qui elle aura un petit garçon, Gianni. Malheureusement, après trois ans de mariage les deux tourtereaux se séparent et tout bascule pour Rachel Legrain-Trapani qui se retrouve mère célibataire sans emploi. Une situation difficile à vivre pour la jeune femme, qui a notamment eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son fils, Gianni : “c’est difficile dans le sens où j’avais peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant et de ne pas pouvoir subvenir à mes besoins”.

Une période sombre qui est derrière elle

Lors de cette période compliquée, Rachel Legrain-Trapani s’est mise à chercher du travail. Mais lorsqu’on a été Miss France, c’est assez compliqué. En effet, le regard des autres n’est pas facile à apprivoiser : “C’était un peu compliqué. Souvent les gens se sont dits ‘mais qu’est-ce qu’elle fait là ?! C’est bizarre !” explique-t-elle notamment. Et justement, les portes se referment très vite derrière elle lorsqu’elle postule comme vendeuse. Elle raconte notamment n’avoir pas été retenue car les gens n’ont pas compris qu’une Miss France puisse se retrouver dans une telle situation.

C’est vrai, la personne qui l’avait reçue lui avait notamment dit : “il va falloir jeter les poubelles”. Une tâche ingrate selon la vendeuse, qui ne correspondait pas avec le standing de Rachel Legrain-Trapani. La jeune femme explique ensuite qu’être Miss France n’est pas gage de rente à vie : “Ce n’est pas parce que j’ai été élue Miss France que j’ai une rente à vie. Je n’ai pas été élue président de la République“. Heureusement maintenant, ces mauvais jours sont désormais derrière elle. Après un passage par NRJ 12, puis L’Equipe, Rachel Legrain-Trapani est aujourd’hui chroniqueuse sur C8. D’ailleurs, du côté du privé, tout va bien aussi. Elle a eu en juillet dernier un deuxième enfant avec Valentin Leonard.