Rappel de produit : Alerte danger ! ce saumon ne doit pas être consommé (sous aucun prétexte) !

Rappel de produit : l’un des plus prisés en cette période des fêtes de fin d’année est en cause. Le saumon sera en effet sur de nombreuses tables pour les réveillions. Et il ne faudra pas vous fier aux dates limites de consommation indiquées sur les emballages de l’un de ces produits. Une grande marque de surcroît. Le risque pour la santé est le même que de consommer un produit avarié. LDPeople vous informe pour que vous puissiez contrôler vos emballages. Si vous avez récemment acheté du saumon, vous êtes peut-être concernés par ce rappel de produit.

Un rappel de produit de fête, souvent indispensable sur la table du réveillon

Un rappel de produit a lieu de plus en plus souvent dans les grandes enseignes. Il faut toujours rester vigilant à ce genre d’alerte. En effet, cela peut affecter la santé des consommateurs dans bien des cas. Surtout les personnes fragiles ou allergiques notamment. Ce rappel de produit actuel concerne la marque Petit Navire, une grande marque conservatrice de poisson. Cette marque est d’habitude un gage de qualité, de part son rapport qualité-prix d’abord et de part son ancienneté également. Pourtant, les erreurs peuvent arriver même aux plus grands et aux plus sérieux. Ce qui est néanmoins notable c’est que le rappel de produit ce Petit Navire ne concerne pas une substance dangereuse ou des lots défectueux. En effet, c’est d’une erreur d’étiquetage dont il s’agit.

Le rappel de produit concerne du Saumon fumé Norvège -25 % sel. Les produits étaient étiquetés avec une date de péremption prévue au 25 janvier 2021. Or, la véritable date de péremption de certains de ces paquets de saumon est en réalité le 25 décembre 2020. Les produits ne sont donc pas impropres à la consommation mais il ne faudra pas dépasser le jour de Noël pour les consommer. Autrement, vous vous exposer à des maux de ventre et à d’autres désagréments liés à la consommation de produit avarié. Prudence donc si vous possédez du Saumon fumé Norvège -25 % sel dans votre frigo.

Les références des produits concernés et les risques à la consommation

Votre magazine en ligne LDPeople passe le relai pour vous permettre d’identifier les produits concernés avec précision. Les lots de 120g sont en cause entre autre. Il comporte le numéro 10 157 438 300. Mais d’autres paquet de saumon Petit Navire sont estampillés 3 760 253 432 382 ou encore FR 29 232 500 CE. Vous pourrez donc choisir de consommer ses produits bien avant le 25 décembre 2020 ou bien décider de vous faire rembourser.

Pour votre tranquillité d’esprit, mieux vaut effectivement demander un remboursement et ainsi s’assurer que personne de tombe malade pendant le réveillon. À la vieille de la date de péremption, c’est certainement plus prudent. D’autant que le poisson ne tolère pas la longue conservation. Le poisson frais reste évidemment ce qu’il y a de meilleur. Les poissons qui dépassent leurs dates limites de consommation peuvent être très dangereux pour la santé. En effet, ils peuvent développer des bactéries résistantes et agressives envers notre organisme. Mieux vaut ne pas prendre le moindre risque, surtout pas les temps de pandémie que nous vivons.