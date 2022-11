Rappel de produit : des biscuits pourraient être dangereux à cause de morceaux de verre

C’est le second rappel qui est évoqué pour des produits de la marque Chabrior. Cette fois, ce sont les biscuits pour le petit-déjeuner qui se retrouvent au cœur de cette actualité. En ce qui concerne les risques, il y aurait des corps étrangers à savoir du verre. La présence est potentielle, mais pour limiter tous les risques, il est recommandé de ne pas consommer ces produits.

Quelques données concernant ce rappel de produit !

Grâce à Internet, vous pouvez désormais identifier tous les rappels qui sont effectués pour les produits dangereux pour la santé. Au cours de la semaine, du pain de mie et même du jambon ont fait l’objet d’un rappel de produit à cause d’insectes pour le premier et de la Listeria pour le second. Aujourd’hui, nous évoquons les biscuits pour le petit-déjeuner qui sont vendus par Chabrior. Ils contiennent des pépites et des céréales.

Les paquets ont été commercialisés le 19 octobre 2022 par l’enseigne Intermarché. Il s’agit d’un produit dont le poids est de 600 grammes. Le produit est assez facile à identifier puisque vous avez un bandeau bleu sur le côté gauche avec la mention « Maxi Pack ». En ce qui concerne le GTIN, il s’agit du numéro 3250391491834, du lot L5 20/294. La commercialisation a été assez courte, uniquement pendant cette journée du 19 octobre.

#RappelProduit

biscuit petit déjeuner céréales et pépites CHABRIOR 600g – CHABRIOR Risques : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) Motif : Présence potentielle de morceaux de verre dans le produithttps://t.co/4YXLCTd5ya pic.twitter.com/Rfqc6gaPkc — RappelConso (@RappelConso) November 28, 2022

Quel comportement adopter face à ces biscuits pour le petit-déjeuner ?

Il est conseillé de ne pas consommer les biscuits puisque les risques sont conséquents après l’ingestion des potentiels morceaux de verre. Les blessures pourraient être au rendez-vous. Si toutefois vous avez déjà mangé ces produits, n’hésitez pas à vous rendre chez le médecin pour avoir un avis professionnel. Il vous révélera notamment la conduite à tenir face à cette situation.

Vous pouvez également ramener le paquet de biscuits dans le magasin où vous l’avez acheté. Vous aurez soit un échange, soit un remboursement. Le personnel de l’accueil effectuera toutes les démarches même si vous ne fournissez pas un ticket de caisse. Il est important de noter que ces produits sont vendus par l’enseigne Intermarché.

La procédure de rappel sera terminée le 22 janvier 2023. Toutes les informations ont été partagées par le compte Twitter officiel du gouvernement et tous les rappels font l’objet d’un tweet. Ce n’est pas le premier produit qui est au cœur de la tourmente puisqu’il y a également eu du pain de mie et même du jambon. Ce dernier était apparemment contaminé par la bactérie, la listeria.