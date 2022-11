Rappel de produit inquiétant chez Leclerc : ne mangez pas ce jambon contaminé !

Un nouveau rappel de produit est effectué et il s’agit cette fois du jambon. Il a été vendu par la firme Leclerc sous la marque Atelier Charcuterie Tradizioni d’Italia. Si vous avez récemment effectué quelques courses dans cette enseigne, nous vous invitons à regarder le numéro du lot de votre jambon. Si ce dernier est concerné par le rappel, deux choix s’offrent à vous.

Quels sont les lots de jambon concernés ?

C’est le jambon Prosciutto qui est pointé du doigt à cause d’une contamination à la Listeria. Ce n’est pas la première fois qu’elle se hisse en Une des médias puisqu’elle est souvent à l’origine des retraits dans les rayons. C’est le lot L 236665 qui est concerné et il est vivement conseillé de ne pas manger le jambon. Vous pouvez le jeter si vous le souhaitez ou le ramener à l’enseigne afin de procéder à un échange ou à un remboursement.

Si par contre, vous avez déjà consommé ce jambon incriminé, il est judicieux d’être vigilant et d’avertir votre médecin.

Le jambon a été vendu entre le 20 octobre 2022 et le 16 novembre 2022 dans cette enseigne Leclerc et cela concernerait toute la France.

Un peu plus d’informations sont transmises concernant l’identification des produits. Vous avez le code-barres 3664335100001 et il y a un code au départ « 01 ». Avec ces données, vous devriez rapidement savoir si votre jambon est contaminé ou non.

#RappelProduit : du jambon vendu chez Leclerc contaminé à la listeria ne doit pas être mangé https://t.co/3EKamROz6q pic.twitter.com/5abhT5OEaT — aufeminin (@aufeminin) October 17, 2022

Pourquoi faut-il s’inquiéter ?

Si vous n’avez pas mangé le jambon, il n’y a aucune inquiétude à avoir. La situation est toutefois différente si vous l’avez consommé. Cette bactérie peut entraîner certains effets secondaires à savoir des troubles digestifs et des maux de tête. Généralement, les symptômes se rapprochent de ceux de la gastro-entérite ou d’une intoxication alimentaire. Pour les personnes les plus fragiles, les conséquences peuvent être beaucoup plus dangereuses. En effet, la Listeria peut conduire à des encéphalites et même à une méningite.

C’est pour cette raison qu’il faut être vigilant avec cette bactérie et n’hésitez pas à contacter dès maintenant un médecin. Ce dernier vous révélera la conduite à tenir si vous avez mangé le fameux jambon contaminé. Vous avez toutefois jusqu’au 18 janvier 2023 pour le rapporter dans l’enseigne où vous l’avez acheté.

Ce n’est pas le seul produit qui est rappelé ces derniers mois. De nombreuses références ont été touchées et cela concerne toutes les enseignes. Il n’est malheureusement pas possible lors de l’achat d’être au courant qu’une bactérie a pu attaquer le produit. C’est pour cela qu’il faut bien suivre les informations en lien avec les rappels.