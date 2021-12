Rappel de produits chez Carrefour : de grosses larves dans des haricots, rendez-vous vite en magasin…

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, force est de constater que vous avez vraiment tout intérêt à faire de grands efforts pour trouver des solutions à vos problèmes du quotidien, notamment dans l’alimentation. De nos jours, il se trouve justement que de plus en plus de grandes enseignes peuvent clairement en profiter pour pouvoir vous proposer encore et toujours plus de produits à couper le souffle, notamment en ce qui concerne les derniers produits alimentaires à la mode.

Les français vivent un cauchemar à l’approche des fêtes de Noël…

On a pu le voir encore récemment, avec notamment des promotions à couper le souffle dans les magasins de l’enseigne allemande Lidl. Comme vous allez pouvoir le découvrir, il se trouve que cette enseigne peut parfois faire des promotions toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Que ce soit avec du foie gras, de la pintade, ou même des fromages pour les fêtes de fin d’année, les français se ruent dans ces magasins d’un nouveau genre…

En revanche, personne n’aurait pu anticiper une seule seconde de voir de plus en plus de rappel de produits dans ces grandes enseignes, et cela risque de faire beaucoup de mal. Comme vous allez le découvrir, il se trouve par ailleurs que certains pensaient pouvoir joindre les deux bouts avec ces quelques produits glanés ici et là, mais c’était sans compter sur cette mauvaise nouvelle.

En effet, on ne compte plus le nombre de fois où on a pu entendre parler de rappels de produits assez impressionnants, et cela va parfois causer la perte de millions d’euros pour les différents fabricants et distributeurs. Ils se doivent dans ces cas-là de tout faire pour pouvoir joindre les deux bouts avec une situation qui peut paraître parfois difficile à mener…

Ce rappel de produit dégoûte les français, ces larves ont ruiné des boîtes de haricots…

Si vous avez pu récemment acheter des flageolets et des haricots chez Carrefour, alors nous ne pourrions que vous recommander de lire les lignes qui suivent, car elles pourraient clairement avoir toute leur importance. En effet, on a pu lire que pour les français qui avaient pu acheter ces boîtes de haricots, il ne fallait surtout pas les consommer.

Pire encore, on a même pu lire que le site du gouvernement sur les rappels de produits demandent purement et simplement de les produire. En cause, on trouverait à l’intérieur de grosses larves. Si vous voulez en savoir plus, notamment pour découvrir si vous êtes concernés ou pas, et bien sachez que cela concerne essentiellement deux lots avec les références qui suivent : 1470 L:U2M281B07 HH:MM et 1 470 L:U2M272A07 HH:MM.

Si vous avez un léger doute, alors nous vous recommandons de regarder le code barre du produit qui est directement concerné, et qui apparaît comme cela sur votre boîte de haricots : 3 560 070 657 667.

Des milliers de foyers sont concernés par cette situation…

On pourrait penser que cela ne concerne que certains cas isolés, mais force est de constater que ce n’est pas vraiment le cas… En effet, il se trouve que des milliers de personnes pourraient clairement faire les frais de ces larves dans les haricots.

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à appeler le magasin qui a pu vous proposer ces haricots à la vente, afin de voir si vous pouvez avoir un dédommagement…