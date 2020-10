Rappel de Saucisson contaminé pour risque d’intoxication, rappelé en urgence ne le consommez pas ( chez Carrefour )

Carrefour vend toute sorte de produits que ses clients adorent. Le saucisson en fait partie mais cette fois-ci, les clients ne l’apprécieront vraiment pas du tout. En effet, l’une des marques de saucisson vendue par Carrefour est contaminée par une bactérie. Si ces saucissons venaient à être consommés, cela entraîneraient de sévères intoxications alimentaires. Carrefour rappelle donc ce produit de toute urgence afin de rembourser ses clients et d’éviter les risques. Vous trouverez toutes les infirmations à ce sujet dans la suite de cet article.

Le saucisson est l’un des produits phares de l’apéritif en France. Aussi, il se peut que ce sujet concerne un grand nombre de personnes. Car Carrefour rappelle urgemment une marque de saucisson bien particulière qui risque de rendre malade ses consommateurs. En effet, cette marque est contaminée par une bactérie qui pourrait provoquer une grave intoxication alimentaire. Chez les adultes en bonne santé qui en consomment, ce sont des jours douloureux qui s’annoncent. En revanche, pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes âgées, les risques sont bien plus graves.

Le saucisson en question que vous auriez pu vous procurer chez Carrefour s’appelle “Mini Jésus Pilat”. Il est distribué par la société Salaisons du Mont Pilat. Soyez donc très vigilant sur la marque de votre saucisson avant de le consommer. Vous éviterez bien des déconvenues ou de mettre votre santé en danger. Deux marques sont concernées par le rappel de ces produits par Carrefour, Il s’agit de “Saucisson du Pilat” et de “Salaisonniers du Pilat”. Les emballages peuvent être de 450 grammes ou de 420 grammes. Carrefour appelle ses clients à rapporter ces produits pour les leur rembourser, en espérant qu’il ne soit pas trop tard. Alors que l’enseigne se prépare à accueillir du public pendant la deuxième vague de l’épidémie, voilà qui ne va pas rassurer ses consommateurs.

Chaque jour nous réalisons 10 gestes Anti-Covid dans nos magasins.

La santé de nos Clients et de nos collaborateurs est notre priorité #COVID19 pic.twitter.com/3vMrroBSeR — Carrefour (@CarrefourFrance) October 24, 2020

Le saucisson incriminé peut s’avérer très dangereux pour la santé

Pour vous assurer de ne pas être en possession de produits contaminés, voici les dates préférentielles de consommation et les numéros de lots qui sont concernés par le rappel produit en cours. Vous les trouverez sur les emballages des saucissons contaminés.

10 au 22 novembre 2020 : 202 0408

4 au 20 décembre 2002 : 202 3805

19 au 22 décembre 2020 : 202 4601

17 novembre au 2 décembre 2020 : 202 1706

29 novembre au 19 décembre 2020 : 202 3104

27 novembre au 13 décembre 2020 : 202 2405

10 au 14 novembre 2020 : 202 0409

14 au 27 novembre 2020 : 202 1008

15 au 24 novembre 2020 : 202 1004

Carrefour souhaite en effet faire passer cette information au plus grand nombre pour prévenir d’éventuelles complications. Les produits sont donc retirés des rayons depuis l’annonce. Et les consommateurs doivent être informés avant de tomber malade. Aussi, si jamais vous pensez avoir consommé ce produit et que vous ne vous sentez pas très bien, n’attendez pas que les symptômes empirent. Il est effectivement plus prudent de prendre contact avec votre médecin. Les bactéries présentent dans les lots de saucisson rappelés par Carrefour sont des bactéries listérias. La maladie qu’elle entraîne est la listériose et ressemble à une intoxication alimentaire. Alors, pour éviter fièvre, diarrhée, vomissements, douleurs à la tête et à l’estomac, ne prenez pas de risques. Ce genre d’intoxication n’est en effet pas à prendre à la légère.