Rappel produit: Lidl lance un rappel massif de fromages contaminés par la Listeria

Si vous avez récemment acheté du fromage chez Lidl, cette information se révèle d’une grande importance. LD people vous informe que l’un des produits proposé par l’enseigne de Hard Discount peut s’avérer problématique pour la santé. En effet, un reblochon AOP au lait cru pourrait contenir des traces de Listeria. Bien évidemment, il ne s’agit pas de paniquer. Mais il vous faut néanmoins vérifier si votre achat correspond au lot concerné. Dès lors, LD People vous invite à découvrir les numéros en question.

Lidl : campagne massive de rappel

Remboursement en point de vente

Comme toujours en pareil cas, Lidl s’engage à rembourser votre achat même sans la présence d’un ticket de caisse. Il vous suffit de vous présenter à l’un de vos magasins avec le produit en question et votre argent vous sera retourné de manière automatique et systématique. En cas de doute, l’enseigne a également mis en place un numéro d’appel. Il s’agit du service client de Lidl que vous pouvez joindre en France au 0 800 900 343. Alors de quel produit s’agit-il exactement ? Il s’agit d’un fromage d’un Demi Reblochon AOP au lait cru commercialisé par la société Fromapac.

Chez Lidl, il est repris sous la marque » Sélection du fromager « . Aussi, les lots concernés auraient été vendus entre le 29 janvier et le 4 février de cette année. Ils comportent une date limite de consommation allant jusqu’au 28 février 2021. Son numéro de lot est le 001131612. Ce rappel concerne seulement les fromages avec le code-barre 4052917134848. Mais de quelle nature est exactement le problème ? LD People vous explique tout.

Listeria ?

Ce n’est pas la première fois que LD People vous parle de la listériose. En effet, ce genre de problème arrive parfois dans le monde de la grande distribution. Car cette bactérie peut effectivement se retrouver dans l’alimentation. Bien évidemment, il s’agit d’un événement très rare. Car en règle générale, tous les industriels de l’alimentation font tout pour éviter l’apparition de cet agent pathogène. En effet, la listeria peut avoir de fâcheuses conséquences. Chez certains patients, elle occasionne de la fièvre ou des maux de tête. Mais les conséquences peuvent être plus graves pour les femmes enceintes ou pour des personnes plus fragiles. Les consommateurs plus âgés ou souffrants d’autres pathologies peuvent également voir les risques augmenter. Les bactéries, appelées Listeria mycitogene peuvent donc provoquer une listériose. Lidl prend donc les devants.

Selon l’état de santé de la personne malade, les conséquences peuvent aller de la simple intoxication alimentaire à des symptômes beaucoup plus grave. D’ailleurs au début des années 2000, plusieurs décès ont été constatés dans l’Hexagone. Mais évidemment, il s’agit de cas très rares. Dès lors comme toujours en pareille situation, la précaution s’impose sans pour autant céder à la panique. Lidl vous conseille simplement de rester vigilant si vous avez consommé ce fromage. En cas de doute, contactez un professionnel de santé. Mais dans la majorité des cas d’intoxication à la Listeria, les légers symptômes devraient disparaître après quelques jours. En résumé, Lidl vous invite à retourner votre achat afin d’effectuer un remboursement sans aucune condition.