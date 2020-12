Rappel produit: Lidl rappelle un produit contaminé par un pesticide cancérigène!

Si vous avez acheté récemment chez Lidl le produit”Knäckebröd – graines de tournesol” ou le produit “Knäckebröd – graines de courge”, soyez très attentif ! En effet, l’enseigne discount allemande rappelle en ce moment ces craquottes. Lidl les a en effet mises en rayon puis vendues au cours des deux derniers mois. La chaîne de magasins Lidl s’engage bien évidemment au remboursement du produit. Les clients n’auront en effet pas besoin de présenter le ticket de caisse pour se faire rembourser.

En Belgique, l’AFSCA signifie l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Elle vient de demander à Lidl Belgique que l’enseigne bleue et jaune retire en effet de toute urgence ses produits « Knäckebröd – graines de tournesol » et « Knäckebröd – graines de courge. Car l’AFSCA a remarqué qu’ils contenaient “une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques (oxyde d’éthylène) sur les graines de sésame.”

View this post on Instagram A post shared by UFC-Que Choisir (@ufcquechoisir)

“Une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques.”

Lidl Belgique a ainsi communiqué auprès de ses clients. Ces derniers sont ainsi appelés à ne pas consommer ces craquottes. Ils doivent de plus les remettre en point de vente, là où ils les ont achetées. Lidl s’engage à rembourser sa clientèle sans aucune difficulté. Les tickets de caisse ne seront pas exigés.

Voici en détail les caractéristiques du produit concerné :

– Nom du produit : « Knäckebröd – graines de tournesol » et « Knäckebröd – graines de courge »

– Marque : Tastino

– Date de durabilité minimale (DDM) : 01/02/2021

– Période de vente : du 09/10/2020 au 11/12/2020 (inclus)

– Nature de l’emballage : carton

– Poids : 264g

Un pesticide “cancérogène et délétère pour la fertilité”

Dernièrement, de nombreux produits contenant du sésame font l’objet d’un rappel à cause de taux très élevés d’oxyde d’éthylène.

Comme l’explique l’association de consommateur UFC Que Choisir, ce « pesticide est fortement suspecté d’être à la fois cancérogène et délétère pour la fertilité ».

L’UFC Que Choisir rappelle d’ailleurs que l’Europe interdit l’utilisation d’oxyde d’éthylène sur son territoire. Oui mais voilà, malheureusement, des fabricants peu scrupuleux continuent de l’importer. Sa substance ne doit pas dépasser 0,05 mg/kg, « or les taux retrouvés récemment dans plusieurs lots en provenance d’Inde étaient jusqu’à 1 000 fois supérieurs à cette limite ».

« Des investigations sont en cours en lien avec la Commission européenne pour identifier l’origine de cette contamination » a quant à elle expliqué la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si vous voulez en savoir plus, la rédaction de LDpeople vous conseille de consulter régulièrement la liste mise à jour sur le site de la DGCCRF.

| #RappelProduit |

Consultez la liste, régulièrement mise à jour, des produits contenant du sésame concernés par le rappel.

👉https://t.co/44W7f3rqeD pic.twitter.com/9InpQ5QiVX — DGCCRF (@dgccrf) November 10, 2020

Ainsi, en novembre 2020, la DGCCRF listait et mettait en cause de grandes marques autre que Lidl. On pouvait y lire les noms d’Auchan, Picard, Bio Village, Bonne maman, Lindt, Carrefour ou encore Gerblé.