Rayane Bensetti à la rue, révélations inédites, il a menti sur sa situation financière…

Devenu aujourd’hui un acteur à succès, Rayane Bensetti a néanmoins connu des jours très difficiles. Face aux questions de Guillaume Pley, le comédien revient sur des périodes de sa vie très compliquées. Dans cette interview, il raconte comment il a dû survivre lors de son arrivée à Paris. En effet, à cette époque, le jeune homme n’a aucun moyen de subsistance. Alors, durant de longs mois, il vit dans la rue !



Rayane Bensetti , de sans domicile fixe à star du show-biz !



Une véritable success story



Originaire du Rhône, Rayane Bensetti rêve très jeune de jouer la comédie. Dès lors, dès son adolescence, il court les castings pour tenter de se faire engager. Néanmoins, il poursuit en parallèle ses études et obtient même son bac. Finalement en 2013, la chance semble enfin lui sourire. Puisqu’il est pris dans la série Pep’s diffusée à l’époque sur TF1. Pourtant, malgré ce succès apparent, la vie du jeune homme est loin d’être facile. Pour se faire engager, il est même obligé de mentir.



Cependant, il est difficile de se douter des épreuves que le jeune homme a traversé. D’ailleurs, c’est la première fois qu’il raconte comment il a réussi à survivre. Presque sept ans après son apparition à la télévision, Rayane Bensetti se souvient de cette époque loin d’être agréable. Sans toit et sans argent, le comédien en herbe n’a pas d’autre choix. En effet, accompagné d’un ami, il vit de mendicité. Il dort sur les toits de Paris !



” C’était un moment compliqué “



Lors de cette interview pour GQ, Rayane Bensetti décide de se livrer sur ce passé. Dans cet entretien, il raconte comment il a réussi à se faire engager pour le feuilleton Pep’s. Car la production souhaite des comédiens qui habitent à Paris. Alors Rayane Bensetti ment. Car effectivement, il ne possède aucun logement dans la capitale. De plus, il est totalement sans ressource. Alors dans l’espoir d’enfin percer dans le métier, il ne dit pas la vérité. ” J’allais sur le tournage, personne ne le savait. Je me lavais dans les loges. C’était un moment compliqué “. Même si son père lui envoie un peu d’argent, cela ne suffit pas. Car Paris est cher. Dès lors, il lui est impossible de se loger.



” Avec un pote, on a fait la rue, puis après, on a fait les toits. On grimpait puis on dormait sur les toits, dehors “. Pendant 3 mois, son existence est très rude. De temps en temps, Rayane Bensetti se réfugie dans une auberge de jeunesse. Mais les conditions ne sont pas meilleures selon lui. ” Tu te fais trois nuits dans une auberge de jeunesse avec un gars qui pisse dans le coin et des gens qui crient toute la nuit. Tu te dis waou “. Pour se nourrir, c’est vraiment la débrouille. À part la manche, il n’y a réellement pas d’autre solution. Mais Rayane Bensetti ne se plaint pas. Car aujourd’hui, la vie lui a souri. Donc cette histoire, il la cache depuis des années. ” C’est vrai ! C’est très rare que j’en parle. Je n’aime pas trop parler des soucis. J’en ai parlé depuis ” Let’s Dance seulement. Parce que c’était en lien avec mon personnage “. Finalement, son rôle dans Pep’s devient plus important. Dès lors, il touche enfin un cachet. Grâce à son premier salaire, Rayane Bensetti trouve enfin un logement. Et même si ce n’est pas le paradis, il a enfin un toit sur la tête…

