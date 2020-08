Rayane Bensetti au plus mal: blessé, en sang, nous dévoile sa terrible mésaventure !

En Corse avec ses amis, Rayane Bensetti se réjouit de ses vacances, mais il se blesse grièvement la jambe lors d’une sortie en mer. Il publie une photo sur son compte Instagram ce jeudi 30 juillet. Un séjour sur la belle Île de Beauté qui aurait bien pu mal tourné.

Rayane Bensetti a été révélé aux téléspectateurs par la série Pep’s sur TF1 dans laquelle il a incarné Benjamin Vidal durant 3 ans. Le jeune acteur a ensuite conquis le cœur du public jusqu’à en devenir une star en 2014 lorsqu’il a participé à la cinquième saison de Danse avec les stars avec à ses côtés la sublime danseuse Denitsa Ikonomova. Un concours de dance remporté brillamment et qui est resté dans toutes les mémoires. Depuis leur victoire, ce magnifique duo semble désormais inséparable, mais ils n’ont jamais pour autant officialisé leur relation. Pourtant, Denitsa Ikonomova apparaît aussi sur les magnifiques clichés de ses merveilleuses vacances en Corse que Rayane, très heureux, ne manque pas de partager pour le plus grand bonheur de ses fans.

Des vacances qui auraient bien pu tourner vite court et finir en catastrophe. En effet, ce jeudi 30 juillet, Rayane publiait une photo de sa jambe ensanglantée via une story sur Instagram. Le beau gosse qui semble être sur un bateau explique sur ce cliché » Foutu requin. Comment je fais à chaque fois… » ! Mais pas de panique, Rayane Bensetti ne s’est certainement pas fait mordre par un soi-disant requin ou tout autre animal marin, mais il a certainement voulu donner une note d’humour à cette publication qui montrait sa jambe particulièrement bien blessée. Si le beau brun n’en révèle pas plus, il ne donnera pas non plus la raison exacte de cette blessure. C’est un grand mystère et beaucoup de doutes qu’il laisse à ses followers.

Depuis cet incident dont on ne connaît pas la cause, Rayane Bensetti va beaucoup mieux et a partagé de nouvelles photos et stories de son séjour paradisiaque sur l’île de beauté. Il publie d’ailleurs une superbe photo souvenirs dès le lendemain, sur laquelle il apparaît avec son sourire ravageur, entouré de ses proches, toujours en mer sur un bateau. Comme quoi, sa blessure n’était pas aussi grave que ce que ses fans pouvaient bien penser et s’inquiéter. » La famille, le sourire, la mer, le soleil. What else ? » écrit-il en légende pour montrer ses moments si magiques qu’il passe avec les siens.

Une publication qui n’a pas manqué de faire réagir sa communauté, car si ce cliché obtient plus de 139 000 likes en à peine quelques heures, les internautes ont aussi reconnu tout de suite la belle jeune femme qui se tient à ses côtés …. Une jolie brune qui n’est autre que la femme dont il est inséparable depuis bientôt 6 ans, son ancienne partenaire de danse, Denitsa Ikonomova ! Très proche, l’un de l’autre, les deux stars s’affichent alors toujours aussi complice. » Les deux plus beaux sont au milieu de la photo « , » Vous êtes beaux tous ensemble « , » Vous faites un trop joli couple « , » Deni et toi vous crever toujours autant l’objectif, on ne voit que vous deux « , peut-on lire ainsi parmi les commentaires.

Mais Rayane avait déjà posté une photo très romantique de lui et Denitsa Ikonomova il y a quelques jours. Une publication qui a surpris les internautes tant ils restent assez discrets sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, Rayane Bensetti taquine ses fans avec cette légende qu’il a inscrite : » Surprise surprise mother fucker « . Et l’effet de surprise a eu l’objectif escompté, car les followers du comédien de 27 ans se sont déchaînés sous cette publication. Rayane Bensetti et Denitsa apparaissaient, lors d’un splendide coucher de soleil sur la plage, tous deux rayonnants et radieux, et enlacés l’un dans les bras de l’autre. Un splendide cliché qui a fait fureur sur la toile et a engendré pas moins de 1 500 commentaires les plus flatteurs : » Ce duo que j’aime tellement « , » Le retour du duo complice » ou encore » Vous êtes si beaux « , peut-on lire. Nous pouvons également lire les messages tout aussi élogieux de quelques célébrités ! » Vous êtes trop BEAUX « , a écrit Jean-Marc Généreux, juré de Danse avec les stars, avec une flamme et un cœur, l’humoriste Manu Payet et Stanislas Wawrinka, joueur de tennis ont commenté avec des cœurs, ou encore Arthur avec des feux d’artifice.

Voir cette publication sur Instagram Surprise surprise mother fucker 🔥 Une publication partagée par Rayane Bensetti (@rayanebensetti) le 28 Juil. 2020 à 8 :51 PDT

Si les messages sont des plus flatteurs, nombreux sont aussi ceux toujours très interrogatifs sur leur type de relation. Car la grande question des internautes est toujours de savoir si ce magnifique duo qu’ils forment est seulement une réelle amitié très profonde ou plutôt un véritable couple amoureux, tant il est vrai qu’ils ne sont jamais très loin l’un de l’autre et apparaissent à chaque fois très complices, en France comme en vacances à l’étranger. Leur amitié n’a jamais été à prouver, les deux jeunes célébrités ont toujours été très proches et ne manquent jamais une occasion de se soutenir l’un l’autre en toute circonstance. 6 ans après leur victoire dans l’émission de télé-réalité Danse avec les stars, rien n’a jamais détruit cette relation qui les lie, cette complicité qui fait des étincelles.

Alors amitié fusionnelle ou véritable coup de foudre entre le comédien français et la danseuse bulgare ? Une série de clichés qui ne fera que relancer les rumeurs de romance entre ces deux jeunes stars. Car Denitsa Ikonomova sème également le doute en publiant elle aussi une photo ce 28 juillet sur son compte Instagram. Elle apparaît radieuse, avec son complice Rayane, collés l’un à l’autre, et affiche toujours ce sourire rayonnant lorsqu’ils sont ensemble. Yoann Riou, chroniqueur sur France 3 et ancien candidat de Danse avec les stars en 2019, leur confie d’ailleurs sa joie de les voir ensemble » Tellement, tellement, tellement, tellement heureux pour toi, Denitsa ! « , lance-t-il, avant de rajouter : » Tu mérites tant ce bonheur !!!!!!! Continue de voler !!!!!! « . Un joli commentaire, mais qui laisse de moins en moins de place aux doutes.

Voir cette publication sur Instagram 🤩 Une publication partagée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 29 Juil. 2020 à 11 :58 PDT

Très discrets sur cette alchimie indéniable qui fait des étincelles à chaque fois qu’ils apparaissent ensemble, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova refusent toujours d’en dire plus, et ce, à chaque fois que le sujet est abordé que ce soit par les internautes, lors d’interview ou lors d’émissions télévisées. Quand certains voient dans ce silence un signe de confirmation, d’autres considèrent qu’ils tiennent simplement à se protéger des médias. Constamment sous les feux des projecteurs, les deux célébrités tiennent tout simplement à garder leur jardin bien secret et leur vie privée bien privée, loin des regards et des objectifs. » Pour vivre heureux, vivons cachés » une citation qu’ils ne sont certainement pas les seules stars, à suivre…