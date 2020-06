Rayane Bensetti « Danse avec les stars »: Que dévient-il après avoir gagné le show ?

C’est sur la chaîne qui accueillait le jeune homme à l’âge de 14 ans, que le danseur et acteur Rayane Bensetti s’apprête à revenir comme l’annonçait d’ailleurs TF1 ce lundi 15 juin. Il sera à l’affiche d’un nouveau téléfilm produit par la première chaîne de télévision française qui le mettra en scène dans les belles rues de la Principauté monégasque. La nouvelle place du casino, le port et les petites rues de Monaco servant effectivement de décor à la nouvelle production de TF1.

Une fiction dont Rayane Bensetti partagera l’affiche, avec notamment Antoine Duléry, et Chantal Ladesou. Le tournage vient tout juste de commencer il y a quelques jours, et devrait se terminer courant juillet prochain, selon les informations transmises par la production et par la chaîne. L’acteur qu’on a déjà vu dans plusieurs séries, notamment » Pep’s » ou encore la série » Clem » s’apprête donc à endosser le rôle principal de ce film destiné à la télévision. Une comédie romantique qui fait découvrir aux téléspectateurs l’histoire de Mehdi, incarné par Rayane Bensetti, un jeune homme de 30 ans qui a son âge vit encore chez sa mère, dans une cité de la banlieue parisienne.

Bac + 5 en poche, mais avec des rêves de grandeur plein la tête, il se demandait ce qu’il pouvait bien faire de sa vie. Véritable fan de poker, un jour, il gagne une énorme partie en ligne et décide de tout plaquer. Il prend la direction de la Côte d’Azur et plus précisément de Monte-Carlo pour se faire passer pour un Prince marocain avec l’espoir caché, d’enfin changer complètement de vie. Dans la ville de toutes les démesures, il rencontre Elena, réceptionniste à l’hôtel de Paris, qui comprend rapidement que le jeune homme n’est pas celui qu’il prétend être. Mais de son côté, elle a aussi énormément de choses à cacher. Un scénario plein de quiproquos et aussi une riche distribution.

» Il était une fois à Monaco » devrait être diffusé sur TF1 dès la rentrée prochaine. Une histoire qui en rappelle d’autres, comme par exemple l’excellent film » Les joueurs » avec Matt Damon. À l’affiche de ce téléfilm made in France, les téléspectateurs pourront également découvrir Anne Serra que nous avons pu notamment voir dans les séries » Camping Paradis « , » Munch « , » Les Innocents « , » Alice Nevers « , Valérie Dashwood comédienne dans » Léo Mattéi, Brigade des mineurs « , » Camping Paradis « , » Section de recherches « , et » Alice Nevers » ou encore Gladys Cohen connue pour ses passages dans » La vérité si je mens » .

Le jeune homme de 27 ans, Rayane Bensetti était resté absent depuis longtemps des plateaux de tournage. Si il s’est essayé avec plus ou moins de succès au cinéma, c’est grâce à sa victoire dans la 5e édition de » Danse avec les stars « , avec son mémorable couple formé avec Denitsa ikonomova, que le danseur et acteur s’est réellement fait connaître. Déjà enfant, Rayane entretenait le rêve de devenir un jour un acteur célèbre, et dès son plus jeune âge, il avait commencé par être devant l’objectif des appareils photo.

Issu d’une famille d’origine algérienne, il commence sa carrière dès l’âge de 4 ans en intégrant une agence de mannequins pour enfant. Avec sa petite gueule d’ange, il est très vite repéré et participera à de nombreuses publicités comme par exemple pour Carrefour en 1997, et puis pour Mc Donald’s ainsi que pour Maxi Toys. Ce n’est qu’à l’âge de 14 ans, qu’il débute réellement comme comédien dans une série » Mystère à la colo » déjà diffusée à l’époque sur la chaîne de télévision de TF1. Bien des années plus tard, c’est aujourd’hui sur la même chaîne qu’il revient avec une comédie dramatique qu’il est actuellement en train de tourner dans le sud de la France.

Si les téléspectateurs ont pu l’apercevoir dans quelques clips et également faire des apparitions dans quelques séries télévisées, comme notamment dans » Joséphine, ange gardien » au côté de Mimie Mathy, c’est avec son rôle dans le personnage de Dimitri qu’il se fera réellement connaître lors de la cinquième saison de la série Clem.

Et c’est probablement lors de ce passage que la production de » Danse avec les stars » l’avait repéré, et lui proposait de rejoindre le casting du plus grand concours de danse français. C’est lors de cette émission qu’il rencontrera la jeune femme d’origine bulgare, Denitsa Ikonomova et avec laquelle il remportera d’ailleurs la compétition le 29 novembre 2014. Très discret sur sa vie privée, il semblerait qu’il soit toujours en couple avec la célèbre danseuse.

Si on ne l’a pas beaucoup vu ni au cinéma, ni à la télévision, ces dernières années, le comédien continuait néanmoins à travailler. En 2017, il prête sa voix à Robin dans Lego Batman aux côtés de l’animateur de télévision et de radio Stéphane Bern et des célèbres joueurs de foot, Antoine Griezmann et Blaise Matuidi. Il est également la voix de » Simba » dans la version du » Roi Lion » sortie le 17 juillet 2019. C’est aujourd’hui comme tête d’affiche d’un téléfilm sur lequel TF1 mise beaucoup que Rayane Bensetti revient sur le devant de la scène.

Dans l’émission » C’est à vous « , en 2019, présentée par Anne-Elisabeth Lemoine, Rayane Bensetti, venu alors présenter son film, » Tamara « , il revenait sur les passions qui l’animent depuis sa tendre enfance. Le jeune homme avouait avoir deux buts et deux passions dans la vie : la comédie et la danse. Grâce notamment à ce long-métrage, qui mêlait les deux, il avait déjà pu accomplir une partie de son rêve. Aujourd’hui, c’est dans un tout autre registre, qu’il revient sur les écrans. Pas question ici de déhancher son corps sur des rythmes effrénés, mais c’est dans une interprétation plus profonde que ses fans pourront le découvrir dans les prochains mois sur les écrans de TF1. Dans » Il était une fois à Monaco « , nous retrouverons Rayane Bensatti dans un rôle à des moments emplis d’émotions, et à d’autres dans un registre plus drôle.