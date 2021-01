Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont-ils ensemble? Trop complices pour n’être que des amis?

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova continuent d’intriguer les internautes. Car depuis leur rencontre, pour la cinquième saison de Danse avec les stars, qu’ils remportent d’ailleurs ensemble, ils ne se quittent plus ! D’après les médias, c’est en 2016, deux ans près leur rencontre que Rayane Bensetti officialise sa relation avec Denitsa Ikonomova. Mais aujourd’hui, tous les deux refusent de s’étaler sur leurs vies sentimentales. Ils ne se cachent pas totalement pour autant et sont toujours ensemble où qu’ils aillent. Sur les réseaux sociaux, ils se disent complices pour toujours. LDPeople fait le point avec vous sur toutes les questions que cela soulève.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova, les rumeurs ne se calment pas

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova formeraient le couple idéal aux yeux de leurs fans. Tout ce qu’ils espèrent c’est que ces deux-là se passent la bague au doigt et leur partage le conte de fée qu’il vivent. Mais est-il réellement possible qu’ils soient en couple ? Rien n’est effectivement gravé dans la roche. Pour en avoir la certitude, il suffirait que Rayane Bensetti ou que Denitsa Ikonomova confirme la rumeur. Pourtant, aucun des deux ne prend le temps de la démentir ou de la confirmer. Ils laissent ainsi planer le doute et tant pis pour les questionnements de leurs fans. Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont tout à fait le droit de garder leurs vies privées pour eux. Après tout, de nombreuses célébrités savent rester discrètes sur leurs vies sentimentales si elles estiment cela nécessaire.

Patience donc pour les fans des “complices”, qui cherchent à relever le moindre indice qu’ils pourraient laisser échapper. Car si il s’avèrent que Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont en couple, un détail finira forcément par les trahir à un moment donné. Les fans ont bien cru que c’était chose faite lorsque Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ont échangés un baiser sur la scène de Danse avec les stars. Et c’est aussi ce qui a fait dire aux médias qu’ils étaient en couple à l’époque. Mais sur le plateau de TPMP, Rayane Bensetti affirme que participer à Danse avec les stars est aussi un travail d’acteur.

Un duo inséparable

Alors, ce baiser magique ne signifiait donc rien, au grand dam de ses fans. LDPeople aimerait pouvoir vous donner des preuves tangibles afin de trancher une bonne fois pour toute. Mais il reste encore aujourd’hui impossible de dire avec certitude si Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont en couple ou seulement des amis. Ce qui est certain en revanche, c’est que les jeunes gens sont très proches. Ceux qui ne croient pas en l’amitié entre un homme et une femme ont donc de gros doutes sur la sincérité de cette relation. D’autant que lorsque Rayane Bensetti est interrogé sur son histoire avec Denitsa Ikonomova, il répond que c’est magique. Néanmoins, il ne précise jamais clairement la nature de cette histoire. En effet, les histoire d’amitiés aussi peuvent être magiques !