Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova :super complices ou amants ? les photos qui sèmes le doute !

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont très proches depuis leur rencontre. L’acteur et la danseuse ont été partenaire dans Danse avec les stars pour la cinquième saison, en 2014. Ensemble, ils ont remporté la victoire et depuis ils sont inséparables. Même à distance, ils trouvent le moyens d’être présents l’un pour l’autre. Les fans se questionnent évidemment sur la question d’une éventuelle romance amoureuse entre eux. mais ni l’un ni l’autre ne fait de déclarations officielles à ce sujet. Pourtant, les déclarations d’affection ne manquent pas entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Découvrez les dernières photos des « complices » pour vous faire votre opinion avec nous.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont-ils amoureux ?

Sur Instagram, il n’est pas rare de tomber sur des photos de Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova tous les deux. Ils sont mais depuis qu’ils sont mis en couple pour danser dans Danse avec les stars. Nombreux sont les fans qui sont persuadés que l’amour existe entre eux. Mais rien d’officiel à déclarer pour les jeunes gens. Rien de plus qu’un franche complicité et une affection sans bornes. Les photos en témoignent et nous allons vous les dévoile avant de les analyser ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Surprise surprise mother fucker 🔥 Une publication partagée par Rayane Bensetti (@rayanebensetti) le 28 Juil. 2020 à 8 :51 PDT

Le 28 juillet dernier, cette photo met les fans de l’acteur et de la danseuse en émoi. Dans les bras l’un de l’autre et devant un couché de soleil, sur une plage, le selfie pourrait être celui d’u couple amoureux et heureux de se retrouver. Mais encore une fois, aucune confirmation du côté des principaux intéressés. Pourtant, les internautes débattent à ce sujet en commentaires. Certains sont prêts à mettre leurs mains au feu que c’est plus que de l’amitié qui se joue entre ces jeunes gens. Mais d’autres affirment haut et fort qu’ils démentent être en couple depuis des années.

Tout indique qu’ils s’aiment mais peut-être seulement en tant qu’amis, les internautes débattent

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont rayonnants mais cela ne nous permet pas de savoir si ils sont amoureux. En effet, tous les deux respirent la joie de vivre sur toutes les autres images de leurs profils Instagram respectifs. Quelle serait alors la joie de leurs fans d’apprendre qu’ils sont en couple ! Mais cela ne semble pas dans leurs projets, ou en tout cas de confirmer une éventuelle relation. Déjà lors de leur « anniversaire de rencontre », Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova apparaissent ensemble sur une photo qui laissait peu de place aux doutes sur la nature de leur relation. Pourtant, le comédien aura pris soin de décrire cette image en précisant qu’ils n’attirent pas en train d’officialiser leur relation. Simplement de célébrer leur complicité.

Et le même phénomène se produit, les fans lancent des débats pour savoir si oui ou non, Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont en couple. Et encore une fois, pour certains c’est une évidence et pour d’autre le doute est grand. Ce qui reste certain c’est que Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova dont extrêmement proche et que leur relation est solide. Car au fil des années, ils ne manquent pas de s’adresser des masques de tendresse, de soutien et d’affection.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova rayonnent de bonheur

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont pour le moins heureux de passer du temps ensemble. Et ils ne peuvent pas ignorer que leur duo fait encore rêver le public de Danse avec les stars. En effet, tous se souviennent du fameux baiser de ce duo mythique à la fin de leur chorégraphie. Ils avaient enflammés le cœur et les yeux du public de façon mémorable.

Voir cette publication sur Instagram 🤩 Une publication partagée par Denitsa (@denitsaofficiel) le 29 Juil. 2020 à 11 :58 PDT

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont peut-être en couple mais ils ne sont pas prêts à mélanger leurs vies privées avec leurs vies publiques. La danseuse avait effectivement été interviewée par Télé Star. Les journalistes n’avaient alors pas hésité à insister sur la relation entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova. Mais la danseuse est restée secrète. Elle aura tut de même admis rester en contact avec tous ses partenaires de danse. mais qu’avec Rayane Bensetti, elle partageait une forte complicité. Avant de terminer sur cette question en disant que la vie privée doit rester privée.

Le secret de la vie privée importe au comédien et à la danseuse

Impossible donc de savoir de façon certaine si Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont réellement en couple. Mais tout laisse penser que si il y a de la romance dans l’air elle pourrait durer pour l’éternité. En effet, ils sont si proches et complices que rien ne semble pouvoir venir faire de l’ombre à leur relation. Alors, même si ils ne sont pas vraiment en couple, leur relation inspire et fait envie à leurs fans. Il est effectivement assez rare dans une vie de croiser une personne avec qui nous nous entendons si bien.

Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova sont bien partis pour rester complices toute une vie. Mais pour le reste, impossible d’avancer davantage d’arguments sans la déclaration officielle des principaux intéressés.