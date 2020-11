Rayane Bensetti fait des révélations complètes sur sa relation avec Denitsa Ikonomova!

Quelle est la nature de la relation entre Rayane Bensetti et Denitsa Ikonomova ? Personne ne le sait vraiment. Aujourd’hui, l’acteur se confie sur ce sujet. Explications.

Rayane Bensetti en couple avec Denitsa ?

A l’occasion de la diffusion de “Il était une fois à Monaco“, où Rayane Bensetti campe le rôle d’un faux prince, vrai roi du poker, nos confrères de Ciné Télé revient sur son entente avec Denitsa. En couple ? Pas en couple ? Le jeune homme nous donne une première réponse : “Vous n’en saurez pas plus. On est très complices, on s’entend très bien. Mais ce qui est du privé reste du privé. On est peut-être ensemble, peut-être pas. J’entretiens le mystère. C’est une rumeur qui est drôle. Mais je pense que les gens n’ont pas besoin d’en savoir plus pour nous apprécier”.

Si vous n’en saurez pas plus sur ce sujet, Rayane Bensetti fait des déclarations sur un possible retour ou non dans Danse avec les stars, où il a rencontré pour la première fois Denitsa : “Je suis le seul gagnant à n’être jamais revenu. J’ai toujours pensé qu’on reviendrait, mais chaque fois on nous proposait des trios. Je veux faire un vrai retour avec juste Denitsa et moi. Je pense que la prochaine saison sera le moment. On fera en sorte de s’incruster”. En tout cas nous, on a hâte.

La fin des rôles romantiques pour Rayane Bensetti

Star du programme de ce lundi 2 Octobre, Rayane Bensetti a fait une déclaration surprenante concernant son habitude de jouer des rôles dans des comédies romantiques : “Je vous avoue que ce sera la dernière. J’arrête, car je n’ai pas envie d’être catalogué dans ce genre de rôle. J’ai fait Tamara 1 et 2, Coup de foudre à Jaipur… Avec celui-là, j’en suis à cinq comédies romantiques. J’ai envie de me diriger vers d’autres choses” a-t-il notamment déclaré. D’ailleurs, selon le jeune homme, c’était bien de pouvoir finir sur un film qui lui tenait à cœur : “C’est un film de qualité, et on a eu la chance d’avoir Frédéric Forestier, qui est un réalisateur incroyable. C’est bien de raccrocher les gants là-dessus”.

Hâte de vous faire découvrir ce film !

Rdv lundi 21h05 ✊🏼🔥🙃🙃#Love❤️ pic.twitter.com/xOpUmG6JW3 — Rayane Bensetti (@BensettiRayane) October 27, 2020

Et effectivement, le tournage de “Il était une fois à Monaco” restera dans la tête de Rayane Bensetti pour plusieurs raisons. Ainsi, l’acteur peut se targuer d’avoir pu tourner dans le célèbre Casino de Paris à Monaco, qui est l’un des plus grands casino d’Europe : “Nous avons tourné dans des décors superbes et prestigieux. La dernière fois que le casino de Monte-Carlo a été vu à l’écran, c’était dans Casino Royale“. Malheureusement tout n’a pas été aussi magnifique et l’ancien vainqueur de Danse avec les Stars a confié avoir été hospitalisé lors du tournage. En effet, il s’est fait piquer “deux fois” par un frelon asiatique alors qu’il était en train de tourner une scène : “C’était l’horreur. J’ai été aux urgences. Le tournage a été paralysé pendant 48 heures, une catastrophe“.