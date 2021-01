Rayane Bensetti partage un message adorable à sa “complice”, Denitsa Ikonomova, pour son anniversaire

Rayane Bensetti rencontrait Denitsa Ikonomova dans Danse avec les Stars il y a six ans déjà. Visiblement, ils ne se quittent toujours pas. Partis pour le Maroc afin de célébrer l’anniversaire de la danseuse, le duo a encore une fois soulevé les questionnements de leurs fans. En effet, le public meut d’envie de savoir si Rayane et Denitsa sont en couple. Mais comme toujours, ils se refusent à donner une réponse claire à cette question. LDPeople vous invite à découvrir cette photo ainsi que le message adorable qu’adresse Rayane Bensetti à Denitsa Ikonomova.

Rayane Bensetti et sa partenaire dans Danse avec les stars font parler d’eux.

Rayane Bensetti ne pouvait pas oublier sa “complice” pour son anniversaire. C’était les 34 ans de la danseuse le 18 janvier dernier. Soit une nouvelle occasion poire l’acteur de dire du bien de la jeune femme. Sur Instagram, les abonnés de Rayane Bensetti sont persuadés qu’il est en couple avec la danseuse. Tout ce qu’ils attendent, c’est la validation des principaux intéressés. Et dans le message d’anniversaire, en légende de la publication de l’acteur, quelques mots laissent penser qu’ils sont bel et bien amoureux. Pour souhaiter un bon anniversaire publiquement à Denitsa, Rayane Bensetti publie une photo d’eux ravissante. Lui est assis tandis que sa “complice” danse au-dessus de lui.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayane Bensetti (@rayanebensetti)

“On ne change pas une équipe qui gagne ! Joyeux anniversaire à toi ma complice. Un peu de sourire c’est tout ce qu’on a besoin, par les temps qui courent… pour ceux qui se demandent si on danse encore ensemble quand on se voit …. je pense que la photo répond à cette question”

Rayane Bensetti s’amuse donc des questions que pourraient se poser les internautes à leur sujet. Mais LDPeople ne vous cache pas que c’est bien une autre question qu’ils ont en tête. En effet, des internautes n’hésitent pas à le lui répondre. Cependant, si les fans de Rayane Bensetti et de Denitsa Ikonomova se demandent encore et toujours si ils sont en couple, ils ne se font plus d’illusions. Pour eux, il est clair qu’ils sont amoureux.

Un couple qui sera révélé au grand jour ?

L’une des abonnés de l’acteur précise même qu’après six ans de relation, les tourtereaux pourraient faire un bébé et seraient alors bien obligés d’officialiser leur couple publiquement. Ce à quoi une autre des followers de Rayane Bensetti répond que sur le gâteau d’anniversaire de la danseuse, il était écrit “I love you”. Une nouvelle preuve de leur affection mutuelle qui dépasse le cadre de l’amitié ?

Il est vrai que depuis qu’ils se sont rencontrés, les internautes n’ont pas vu Rayane Bensetti dans les bras d’une autre femme. Ce qui est réciproque du côté de Denitsa Ikonomova. Cette parie de “complices” ne nous dit pas tout. Mais le message de Rayane Bensetti pour l’anniversaire de la danseuse semble être assez clair. Ils “dansent” dès qu’ils se voient et continueront de le faire. Un petit mot qui fera rire les abonnés de l’acteur car il ne peut pas ignorer que c’est une toute autre question qui est sur toutes les lèvres. Etait-ce alors une façon d’y répondre ?