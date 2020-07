Rayane Bensetti totalement défiguré après une piqûre: il raconte l’enfer qu’il a vécu !

Le comédien Rayan Bensetti a évoqué une énorme galère qui lui est arrivé durant le tournage du film « Il était une fois à Monaco ». L’acteur a « triplé de volume » suite à une piqure d’insecte. Une mésaventure dont il se souviendra longtemps.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Rayan Bensetti lors du tournage de son dernier film. Le 6 juillet dernier, le jeune homme a raconté son tournage cauchemardesque pour une raison totalement improbable. Lors du tournage de « Il était une fois à Monaco », Rayan Bensetti se souviendra longtemps d’un épisode.

Un enfer

En juin dernier, Rayane Bensetti et la comédienne Anne Serra et toute l’équipe du film se sont rendus à Monte-Carlo, pour assurer le tournage d’un film. Le comédien a joué de la malchance. Il s’est retrouvé à proximité d’un nid de frelons. Rien que ça ! Le vainqueur de « Danse avec les Stars » s’est fait piquer. « Aujourd’hui, on retourne la scène que l’on n’a pas pu faire, dans le même lieu. Si tout va bien, ils ont enlevé ce terrible de nid de frelons. Merci de vos conseils. En ce qui me concerne, j’ai passé vraiment un très mauvais week-end. J’ai gonflé, triplé de volume. Ça m’a même bloqué la nuque, une boule s’est formée derrière mon oreille. L’enfer. Mais il faut y retourner. Je vous avoue que j’ai une forte appréhension de retourner sur cette place de l’enfer. Je suis très anxieux », a indiqué le jeune acteur.

Rayan Bensetti fait partie des comédiens parmi les plus prometteur de sa génération. Il est d’ailleurs très sollicité et reçoit de nombreuses propositions de tournage. C’est un comédien dont on devrait beaucoup entendre parler dans les mois et années à venir. Il est très talentueux et possède une belle palette.

Les frelons sont coriaces

Rayan Bensetti a eu la mauvaise surprise de tomber une seconde fois sur le nid de frelons. Il a eu énormément peur. Mais, cette fois, il avait tout prévu et avait sur lui une bombe insecticide pour le protéger d’un nouveau déboire. Il faut juste espérer pour lui que le fameux dicton « jamais deux sans trois », ne se vérifie pas. Sur un tournage, chaque personne a un rôle bien précis et un tournage coûte cher. Chaque journée de tournage entraîne des coûts supplémentaire. Dans certains cas, l’assurance du producteur peut prendre en charge des frais si tout est conforme au contrat.

Le tournage n’a pas été de tout repos. A la fin du mois de juin, Rayan Bensetti indiquait que la police de Monaco avait dû faire une intervention car l’équipe du long métrage n’était autorisée qu’à un seul passage lors du tournage d’une scène. Et l’équipe n’a pas respecté cet engagement. La police s’est carrément interposée pour barrer la route. Le tournage s’est bien sûr poursuivi. Les règles qui s’appliquent dans la principauté monégasque sont très strictes.