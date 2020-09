Raymond et Huguette Scènes de ménages endeuillés! ils annoncent un décès qui les touches fortement

Depuis le lundi 24 août 2020 à 20 h 25, la série Scènes de ménages est de retour sur M6 avec une saison inédite. Ce mardi, on a assisté à une scène assez cocasse. Explications.

Raymond et Huguette: Un mort dans scènes de ménages

Comme tous les jours sur M6 de 20h30 à 21h00, “Scènes de ménages” nous offre des situations ubuesques. Ce mardi 22 septembre, les sketchs se sont enchaînés comme d’habitude, mais il y en a un en particulier qui nous a marqué. En effet, Huguette raconte une histoire horrible à Raymond, l’histoire d’un vieux, mort dans son canapé : “Il est mort dans son canapé. Son canapé s’est retourné sur lui et il est resté coincé”, a-t-elle expliqué, avant de lâcher : « Avaler par un canapé, ça fout les jetons…”. Mais pas de panique, son mari l’a rassuré : “T’inquiètes, le nôtre est inoffensif, je l’ai bien dressé. Hein pépère ?”.

Cette histoire bien ficelée, a permis à la chaîne M6, de faire un peu plus de 4 millions de téléspectateurs, soit 17% des 4 ans et + et 20% de la cible commerciale. Un très bon score pour le programme qui devance même le feuilleton de France 2 “Un si grand soleil“, au plus bas à 3.44 millions de fidèles (14.6% du public). Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, nous précisons que “Scènes de ménages” est une série télévisée française librement adaptée de la série espagnole Escenas de matrimonio par Alain Kappauf et qui met en scène plusieurs couples avec des particularités différentes.

Philippe n’est pas apprécié par l’ordre des pharmaciens

Grégoire Bonnet campe le personnage de Philippe dans “Scènes de ménages“, un pharmacien assez agaçant, obsédé par sa richesse et perturbé par son âge. Il est en couple avec Camille, interprétée par Amélie Etasse, qui est beaucoup plus jeune que lui. Mais même si le ton de la série est à l’humour, l’ordre des pharmaciens n’apprécient pas certains passages. En effet, l’acteur qui incarne le rôle d’un pharmacien a reçu de nombreux courriers qui ont été envoyés par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens pour se plaindre du personnage qu’il incarne.

On peut lire dans ses courriers : “Certains propos et plus largement certains sketchs, dévalorisent, voir ridiculisent, la profession de pharmacien. Bien évidemment nous comprenons le ton humoristique de la série, mais cela ne doit pas pour autant se faire au détriment de la profession“. Il est également ajouté : “Je tiens à attirer votre attention sur le fait qu’en véhiculant ainsi une image négative et dévalorisante du pharmacien d’officine, ces scènes risquent d’altérer la perception du public envers un professionnel de santé qualifié et consciencieux, dont la vocation est d’apporter quotidiennement son expertise au service des patients et de la santé publique“. Pas simple d’être un acteur aujourd’hui…