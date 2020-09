Rébecca “The Voice Kids” impressionne la toile, c’est du “jamais vu” pendant une battle !

Rébecca: La saison de The Voice Kids 2020 avance à grands pas. Et la grande finale n’est plus très loin. Certains candidats ont véritablement crevé l’écran, notamment une jeune fille de 9 ans, prénommée Rébecca.

Ce 19 septembre dernier, il était donc temps d’assister aux célèbres battles qui allaient départager les chanteurs en herbe. Lors de ce prime exceptionnel, les coachs avaient la lourde tâche de désigner ceux et celles qui vont continuer l’aventure. Jenifer, Kendji Girac, Patrick Fiori et Soprano avaient la lourde responsabilité de former des trios qui allaient se produire devant les caméras. Afin de les aider dans cette tâche, chacun des coachs a choisi une célébrité pour les assister. Patrick Fiori était accompagné de l’humoriste et acteur Michaël Youn pour l’aider à coacher les kids de son équipe. Kendji Girac formait un duo avec Vianney afin de prodiguer leurs conseils aux jeunes talents. Jenifer était très heureuse de pouvoir compter sur M. Pokora qui l’accompagnait pour ce coaching particulier. Et Soprano avait décidé de se faire seconder par Dadju pour préparer au mieux les candidats à la demi-finale.

Après de longues séances de répétition, c’était enfin le grand soir. Une émission durant laquelle les trios se sont livrés une véritable bataille. Le but : rejoindre les demi-finales avec l’espoir d’arriver dans le dernier carré. Et à cet exercice, certains ont véritablement tiré leur épingle du jeu.

Dans l’équipe de Jenifer, on pouvait retrouver Sara, Gabrielle et Eva. La Corse d’origine avait choisi pour ses élèves le titre So Am I, interprété à l’origine par Ava Max. Et grâce aux conseils de M. Pokora et de Jenifer, les trois jeunes filles ont réussi à livrer une jolie prestation. Leurs coachs attiraient leur attention lors des répétitions pour qu’elles partagent leur joie avec le public. Visiblement, cela a fonctionné. “ Vous avez réussi toutes les trois. Vous êtes mes petites divas. Je vous trouve fabuleuses, je vous trouve belles et vous avez énormément de talent “ affirmait Jenifer très satisfaite du travail réalisé par ses protégées. Mais malgré ce joli résultat, il fallait faire un choix. Jenifer a donc décidé de continuer l’aventure avec Sara au grand regret de ces deux autres rivales. Une autre formation composée de Léna, Nathan et Kanesha tentait également sa chance sur un titre de M. Pokora, Tombé. “« J’ai choisi cette chanson pour qu’ils puissent davantage s’ouvrir sur cette scène et j’ai adoré ” avait avoué Jenifer. Et finalement, l’ancienne gagnante de la Star Academy avait élu Léna comme une autre demi-finaliste.

Dans les équipes de Patrick Fiori, il y a eu d’abord Rébecca, Thomas et Martin. Ils devaient se départager sur le célèbre titre Utile de Julien Clerc. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la prestation a été à la hauteur de l’événement. Accompagné de Michaël Youn pour préparer les talents à la grande soirée qui les attendaient, Patrick Fiori leur a prodigué de nombreux conseils. Surtout essayer de rester simple et ne pas faire de gestes inutiles. Le duo de coachs les a invité à se concentrer sur les paroles et à ne pas surjouer leur interprétation. Et c’est finalement Rébecca qui aura conquis tout le monde. La jeune fille continue donc l’aventure de The Voice Kids. Une candidate qui avait déjà fortement impressionné les coachs lors de ses auditions à l’aveugle. Accompagnée de son violon, elle s’était fait connaître par son interprétation de la chanson Comme toi de Jean-Jacques Goldman.

Un titre qui avait une signification particulière pour l’artiste de 9 ans. Les paroles du célèbre morceau de Jean-Jacques Goldman lui rappellent en fait sa sœur qui est morte à l’âge de 8 ans. Les téléspectateurs avaient été très émus, mais aussi très admiratifs par cette petite fille bourrée de talent. C’est donc elle qui continue l’aventure et se rapproche de plus en plus de la finale.

Il restait encore à découvrir lors de ce prime mémorable, les équipes de Soprano et de Kendji Girac. Ce fut d’abord le tour de Timéo, Maxence et Diodick. Sur la chanson In My Blood de Shawn Mendes, le trio a véritablement réussi à réaliser un joli numéro. Et Soprano avait été visiblement très impressionné par ce spectacle. Finalement, Timéo a été choisi.

Il restait donc l’équipe du célèbre interprète d’Andalouse. Kendji Girac, accompagné de son ami Vianney, avaient donc pour objectif de coacher Emilia, Naomi et Marilou. Il leur avait choisi la chanson Rolling In The Deep d’Adèle. Un énorme challenge au vu des difficultés qui résident dans l’interprétation de ce tube planétaire. Et selon Kendji Girac, le défi a été relevé haut la main. ” Les filles, merci beaucoup et bravo parce que ce n’est pas une chanson facile. Mais vous avez relevé le challenge “. Après de longues hésitations, le nouveau coach de The Voice Kids a finalement porté son choix sur Naomi pour continuer l’aventure. Un autre trio était à l’honneur composé lui de Maxime Tony et Abdellah. Trois jeunes garçons qui allaient se départager sur le tube de Maluma et Maître Gims : Señorita. Un morceau que redoutait Abdellah, car il est très loin de ce qu’il écoute et de ce qu’il interprète habituellement. Maxime, quant à lui, est un véritable fan de Gims.

Il devait surtout essayer de ne pas imiter son idole, mais de trouver la manière d’interpréter les paroles avec ses propres émotions, comme lui ont conseillé Kendji Girac et Vianney. Finalement, le résultat était au rendez-vous. Et Kendji Girac se montrait très fier et très heureux du travail accompli par son protégé. Mais malheureusement, il fallait bien en choisir un. Un véritable dilemme qui a finalement vu Abdallah sortir victorieux.

C’était donc un moment difficile pour Patrick Fiori, Jenifer, Soprano et Kendji Girac qui avaient la lourde tâche d’éliminer un grand nombre de candidats. Bien évidemment dans une telle situation, difficile de faire l’unanimité. Certains téléspectateurs auraient probablement fait d’autres choix. Et même si tous les candidats ont véritablement du talent, les coachs doivent arriver à se projeter avec celui ou celle qui continuera l’aventure. Un déchirement nécessaire pour emmener les plus belles voix de The Voice Kids vers la finale de cette saison 2020. Rébecca