Recherche appartement ou maison: Stéphane Plaza a une fou rire après une allusion coquine de Jeanfi Janssens

Les téléspectateurs de Recherche appartement ou maison ont retrouvé Stéphane Plaza ainsi que l’humoriste Jeanfi Janssens ce mercredi 6 janvier.

Et les deux acolytes ont beaucoup ri durant leurs retrouvailles.

La bonne humeur était au rendez-vous dans le dernier numéro de Recherche appartement ou maison.

Stéphane Plaza devait aider son ami Jeanfi Janssens à trouver le bien de ses rêves, ce mercredi 6 janvier, .

L’humoriste avait participé à l’émission il y a déjà 7 ans et il n’a pas hésité à faire appel à l’agent immobilier le plus célèbre du PAF et grand copain de Karine Lemarchand.

Il souhaite aujourd’hui acheter un deux pièces disposant comprenant un balcon et situé si possible dans un quartier animé de Paris.

C’est les XVIIe et XIe arrondissements qu’il a fait ses deux première visites mais sans succès.

Le BFF de Karine Le Marchand lui avait donné rendez-vous dans le romantique quartier du Moulin Rouge.

Ils étaient d’ailleurs hilares lors de la troisième visite.

Le problème c’est que l’appartement faisait 25 mètres carrés mais surtout il avait non pas un mais deux balconnets lui offrant une vue imprenable sur la Tour Eiffel.

Mais celui qui fait partie de l’équipe de trublions des Grosses Têtes a rapidement déchanté.

La mezzanine était en effet beaucoup trop petite et elles sert de chambre à coucher.

L’ancien steward n’a meme pas hésité à faire un allusion la concernant « C’est pour se mettre à quatre pattes directement ce truc », a-t-il lâché, devant un Stéphane Plaza, hilare.

« C’est un peu l’inconvénient de cet appartement, c’est pas large. Tu peux dormir à deux mais l’un derrière l’autre », a rétorqué l’agent immobilier. « Mais si j’ai une vie de couple je fais comment ? », s’est inquiété Jeanfi Janssens, qui compte bien accueillir ses prochaines conquêtes dans son futur appartement. « Il y a toujours une concession à faire, c’est la concession », a rétorqué son acolyte Stéphane Plaza, mais ne l’a malheureusement pas convaincu.

Et concernant leur amitié qui semble solide le présentateur a confié il y a peu : Par la suite, nous sommes devenus amis. Je l’ai un petit peu protégé, mis en garde gentiment sur certaines choses, et je suis allé le voir sur scène, au Paname (à Paris, ndlr). On n’était que 5 ou 6 dans la salle… après ça, je lui ai dit “tu as un truc, tu devrais continuer car tu es touchant“… On s’est retrouvé plus tard aux Grosses têtes ensemble et on doit même jouer ensemble au théâtre…”

Une amitié sincère voire même plus pour Jeanfi Janssens, qui dit de Stéphane Plaza qu’il est “comme un grand frère” pour lui : “Il a assisté à mes premières scènes parisiennes. Quand il n’y avait que 10 personnes, il était là. C’est un peu un grand frère pour moi… »