‘Regardez comme je suis moche’ Hélène Ségara répond cash à ceux qui pensent qu’elle a recours à la chirurgie esthétique !

Ce jeudi 17 décembre 2020, Hélène Ségara a décidé de se confier à Anne Roumanoff. Sur le plateau de Ça fait du bien sur Europe 1. Victime de nombreuses critiques sur internet, la chanteuse s’en est pris à ses détracteurs. Elle a répondu cash aux accusations de chirurgie esthétique. La jurée de “La France a un incroyable talent” a surtout expliqué pourquoi elle paraissait si belle et fraîche sans aucune intervention médicale.

Hélène Ségara n’a pas la langue dans sa poche. Et elle en a marre des personnes malveillante à son égard. Au sein de la rédaction de LDpeople, franchement, on la comprend et on la soutient ! “Il y a une nana qui m’a demandé il y a pas longtemps sur une de mes photos si je faisais de la chirurgie et j’ai répondu: ‘Non, je retouche mes photos, ça vaut moins cher !'”, a-t-elle lâché ce jeudi 17 décembre au micro d’Anne Roumanoff sur Europe 1. Une réponse qui vaut de l’or ! “Moi je ne suis pas du genre à arriver et poster une photo de moi en disant ‘Regardez comme je suis moche’, avait-elle ensuite précisé.

View this post on Instagram A post shared by Hélène Ségara (@helenesegaraoff)

En 2019, Hélène Ségara l’interprète de “Je t’aime” a en effet connu de gros problèmes de santé. Au début, elle a décidé de ne pas en parler à son public. Mais elle a rapidement pris énormément de kilos. Il a du l’expliquer publiquement. Elle a pris du poids à cause d’un traitement de cortisone. Car elle souffrait d’une maladie à un œil. Elle n’avait pas le choix. Elle devait prendre de la cortisone à chaque greffe, “Mais aujourd’hui, je positive. Retrouver mon look d’avant, pouvoir à nouveau m’habiller joliment me donnent de la force et une énergie incroyable”, avait-elle révélé dans les colonnes de Nous deux.

Victime d’un lynchage grossophobe

Pendant sa maladie, Hélène Ségara à voix a vécu un véritable enfer. Chez LDpeople, on a été effrayé par la méchanceté des internautes à la découverte de son témoignage : “Au moment où j’étais malade et que je prenais vraiment beaucoup de cortisone, c’est vrai que j’ai fait face à beaucoup de critiques grossophobes, alors que j’avais zéro choix vu les quantités énormes de cortisone que j’ai prises”, avait-elle en effet décrit sous les projecteurs de Je t’aime etc. sur France 2 le jeudi 5 novembre 2020. “Ce qui était très dur c’était d’être suivie, observée et photographiée pour essayer de trouver la photo la plus terrible de moi”.

View this post on Instagram A post shared by Anne Roumanoff (@anneroumanoff)

Le secret de sa perte de poids !

Heureusement pour la belle blonde qui fêtera ses 50 ans l’année prochaine, elle a ensuite pu rapidement retrouver son poids. Elle a ainsi partagé son secret avec les journalistes de Télé Star. “J’ai suivi un programme alimentaire et j’en suis fière“. Elle a ainsi pu retrouver sa taille 36. “En perdant du poids, j’ai repris confiance en moi“, a-t-elle ainsi confié à Gala. Et de poursuivre : “Je peux prendre une part de pizza sans paniquer, car je sais comment rétablir mon équilibre alimentaire. C’est une question de dosage, pas de privation“. Quel chemin parcouru, bravo à elle !