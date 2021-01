Régime minceur citron : Il va vous permettre de perdre 4 Kg en seulement DEUX semaines et durablement

Envie de perdre vos kilos en trop ? Le régime minceur citron est le plus efficace pour atteindre vos objectifs rapidement et efficacement. Les détails.

Petite bronzette dans un superbe maillot en été…on en rêve toutes ! Mais lorsqu’on a quelques kilos en trop, cela n’est pas toujours facile. Rassurez-vous, vous n’êtes pas seule à faire face à ce type de problème. Entre le confinement et les fêtes de fin d’année, nous avons toutes pris quelques bourrelets en trop. Mais nous avons encore le temps pour éliminer ces excès avant de nous rendre en vacances. Et ce ne sont pas les petites astuces pour ce faire qui manquent ! Chez LD People nous avons une préférence pour ce régime minceur citron.

Pourquoi opter pour cette méthode ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Lab’ • Aix-en-Provence (@lelabbyestelle)

Le citron est sans aucun doute l’aliment par excellence pour un rééquilibrage de votre poids. Ce dernier est composé de nombreux nutriments qui permettent à la fois de veiller à votre santé et de réduire la prise de poids. Notons par exemple que cet agrume contient une très grande quantité de Vitamine C et d’antioxydants. C’est ce qui lui permet de réduire l’absorption des sucres et de limiter la sensation de faim.

La consommation du citron agit de différentes manières sur notre métabolisme. Vous noterez également qu’elle permet d’éliminer les toxines accumulées dans le corps sur le long terme. Une action importante si vous pensez perdre du poids rapidement. Le régime citron minceur est également un brûleur de graisse efficace. Il suffit de le combiner avec une alimentation méditerranéenne pour que le tour soit joué !

Régime minceur citron, à quelle fréquence ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emel (@emelganon)

Cette méthode fait partie des plus simples pour une perte de poids facile et efficace. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons une grande préférence pour cette pratique. D’autant plus qu’elle est sans risque pour la santé. Alors comment utiliser le régime minceur citron plus concrètement ? Et bien tout simplement en la consommant dans une quantité d’eau variable tout au long de la journée. La boisson doit être sans sucre pour être efficace.

La première consommation se fait au matin, à jeun pour obtenir les meilleurs résultats. Attention toutefois si vous souffrez de troubles gastriques car cela pourrait les accentuer. Ce régime dure 14 jours avec une variante toutes les semaines.

Comment utiliser cette méthode ?

Lors de la première semaine, vous devrez donc consommer la préparation avec une quantité croissante. Il vous faudra notamment un demi-citron avec une tasse d’eau pour le premier jour. Et jusqu’à la fin des 7 jours, vous pourrez augmenter la quantité du citron d’une demi portion et d’un verre d’eau. Pour la seconde semaine, ce sera l’inverse : une quantité décroissante. Le 7ème et 14ème jour de votre régime devra se faire avec 2 tasses d’eau, un citron et une cuillère à soupe de miel pur. Les premiers résultats se feront ressentir dès le début de votre régime.