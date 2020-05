Régis « Koh-Lanta » justifie l’élimination de Sam, Denis Brogniart le remet direct à sa place

Régis n’est pas l’aventurier préféré des fans de Koh-Lanta. Ce dernier a joué avec le feu et a fini par se brûler. Les stratégies des aventuriers sur l’île peuvent s’avérer payantes mais elles ne peuvent pas servir deux fois la même personne. Régis est alors éliminé lors du dernier conseil, trahi par Claude. Car Claude a trouvé de bon ton de lui faire goûter à sa propre médecine après sa trahison de la semaine d’avant.

Régis intervient dans le live de Denis Brogniart et manque de s’attirer à nouveau les foudres des internautes

Tous les candidats qui quittent l’aventure de Koh-Lanta, se retrouvent tour à tour en live sur Instagram avec Denis Brogniart. C’est le moment pour eux de faire le point sur ce qu’il s’est passé dans l’aventure. Régis peut alors comprendre parfaitement les raisons de son élimination. Mais il en profite aussi pour se justifier de certains choix qu’il a pu faire. Il tient notamment à revenir sur l’élimination de Sam, un moment très mal vécut par les fans de Koh-Lanta. Et les propos de Régis vont déraper au point de pousser Denis Brogniart à le reprendre. Décidément, Régis continue de faire des siennes même après l’émission diront certains. En effet, Régis n’a pas été le plus apprécié des candidats par les fans de Koh-Lanta. Et des internautes sont même allés jusqu’à le menacer, lui et sa famille, poussant l’aventurier à contacter les forces de l’ordre.

Cette saison de Koh-Lanta est pour le moins exceptionnelle. Dans l’émission elle-même mais aussi sur l’ambiance qui entoure sa diffusion. Car les passions liées à l’émission n’ont jamais été aussi vives. Peut-être que le confinement a aussi joué sur les nerfs des fans qui ont reporté leurs frustrations sur les aventuriers. En tout cas, depuis l’élimination de Sam les réseaux sociaux s’enflamment à la moindre occasion au sujet de Koh-Lanta. Une publicité bienvenue pour la production mais qui se serait volontiers passée de faire la morale aux fans. Et surtout de devoir porter plaintes pour protéger les aventuriers. Les lives de Denis Brogniart sur Instagram sont alors des rendez-vous à ne pas rater. Car les fans de Koh-Lanta peuvent enfin avoir la version de chacun des candidats éliminés. Et c’était au tour de Régis de parler de son expérience.

Régis revient sur son parcours et souhaite revenir également sur l’élimination de Sam

Régis, ancien jaune, s’est senti à l’écart de sa bande lors des derniers épisodes précédents son élimination. Pour assurer ses arrières, il conclut un pacte avec Jessica et Claude pour éliminer Alexandra. Cependant, il fait machine arrière. Il se remet alors avec ses amis jaunes et vote, comme eux, contre Jessica. Un rebondissement que les fans de Koh-Lanta n’avaient pas vu venir. Claude se sent trahi et Régis sait bien que le retour de bâton sera radical. Il tente alors tant bien que mal de se refaire une place parmi les aventuriers. Mais en trahissant tout le monde à tour de rôle, il ne peut être sûr de rien.

Lorsque Jessica a été éliminée, elle a confié son vote noir à Claude qui en a fait bon usage afin d’éliminer Régis. Ils avaient pourtant refait un pacte mais Claude a tenu à montrer à Régis le sentiment qu’il a ressenti la semaine passée. Il venge alors Jessica sans scrupules. Le public de Koh-Lanta a été soulagé de voir partir Régis. Malgré le fait que les stratégies fassent partie du jeu, les fans préfèrent les manigances de Claude qui sont plus cohérentes que celles de Régis.

Le live Instagram de Denis Brogniart permet à Régis de s’exprimer

Lors du live Instagram de Denis Brogniart, Régis tente de s’expliquer pour apaiser les tensions. Mais sans le concours de Denis Brogniart pour le recadrer, il aurait eu tendance à remettre de l’huile sur le feu. En effet, Régis a commencé à être déprécié par les fans bien avant ses trahisons à tout va. C’est depuis l’élimination de Sam que les fans de Koh-Lanta l’ont dans le collimateur. Régis tente alors d’expliquer que Sam méritait son élimination. Une drôle de façon d’essayer d’apaiser les tensions finalement. Pour Régis, Sam ne faisait pas sa part sur le camp. Il ne s’intégrait pas dans le groupe d’aventuriers et devait en subir les conséquences.

Loin d’apaiser les tensions, Régis rame pour faire adopter son point de vue

Une vision que n’ont pas les fans de Koh-Lanta, ni Denis Brogniart. L’animateur de Koh-Lanta reprend alors Régis pour parler de Sam à son tour. Selon Denis Brogniart, Sam était un aventurier exceptionnel. Impressionnant par sa force et sa détermination, Denis Brogniart pense plutôt que son élimination est due aux capacités du jeune homme. Mais Régis n’en démords pas, Sam pensait avant tout à Koh-Lanta comme une compétition sportive plutôt que comme une aventure humaine. Il va même jusqu’à qualifier Sam de « petit frère » pour lui. Mais les fans ne comprennent pas pourquoi le « grand frère » de Sam aurait voté contre lui.

Pour les fans de Koh-Lanta, Régis a profité de l’occasion du live pour se justifier plutôt que de se remettre ne question. Et au lieu d’apaiser les tensions autour de lui, il les a alimenté en tentant de faire comprendre que l’élimination de Sam était inévitable. Sans l’intervention de Denis Brogniart pour redorer le blason de Sam, Régis aurait encore une fois été la cible d’attaques des internautes. En effet, les fans de Koh-Lanta qui sont présents sur les réseaux sociaux ne cessent de déplorer l’attitude de Régis. Lorsqu’il parle du manque d’ouverture de Sam aux autres, ils lui répondent qu’il vaut mieux être sincère plutôt qu’hypocrite. Car si Régis s’est ouvert aux autres, il l’a fait sans sincérité et pour mieux tenter de les manipuler selon eux.