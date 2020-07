Reines du shopping: Une participante fière de son derrière dérape et montre tout !

Les reines du shopping, l’émission phare de la chaîne M6, pour toutes les fashionistas, animée depuis 7 ans, par l’animatrice emblématique, Cristina Cordula, ancien mannequin chez Chanel, Yves Saint-Laurent, et Dior pour les grands couturiers français, est toujours pleine de rebondissements. Cinq candidates âgées de 18 à 70 ans partagent, toutes, la même passion de la mode.

À chaque épisode, un thème précis leur est imposé par l’experte en relooking, avec lequel elles devront réussir à se créer un look idéal en 2 h 30 avec un budget offert, à dépenser, mais à ne pas dépasser. Vêtements, chaussures, sac à main, maquillage, coiffure, accessoires : chaque détail doit répondre parfaitement au thème, sans aucune faute de goût ni de style pour être élue la Reine.

Cette semaine, dans Les Reines du shopping, les 5 candidates, Stéphanie 33 ans, juriste, Chloé 21 ans, maquilleuse professionnelle et blogueuse beauté, Marie Paul la doyenne de 61 ans, professeure de mathématiques, Angélique 30 ans, responsable de magasin de prêt-à-porter et influenceuse mode, et enfin Naila, 28 ans, hôtesse d’accueil avaient comme thème imposé par Cristina Cordula d’être » branchée avec des pois « , avec une belle enveloppe de 400 euros. Un imprimé qui revient à la mode, mais qui peut vite devenir vieillot.

Naila fait choque les téléspectateurs durant son shopping. Ce jeudi 2 juillet, la candidate, fière de son derrière, s’est mise à faire des squats au moment des essayages.

Cette jeune hôtesse d’accueil parisienne révèle en début d’émission « Reines du shopping » que son icône de la mode est Nabilla. Fière de son corps et de ses formes Naila, comme Nabilla, aime porter des hauts et des tenues ravisantes, qui mettent en valeur sa silhouette, le tout assorti avec des chaussures à talons super tendance. Naila, qui semble être victime de la fièvre acheteuse, aime varier ses tenues et essayer de nouvelles choses, et ce, quotidiennement ! » J’essaye un maximum de ne porter qu’une seule fois les vêtements parce que j’aime tout le temps avoir des nouvelles choses » a-t-elle alors confié, très fière d’elle.

Et la candidate avouait que pour pouvoir s’acheter autant de vêtements, elle révélait faire son shopping, deux fois par mois, en cachette de son mari. Avant de rajouter que lorsqu’elle explosait son budget, elle prenait la carte bleue de son mari sans le prévenir pour aller faire ses achats. » Quand j’explose mon budget, je lui pique sa carte bleue et je vais faire du shopping sur Internet « . Une anecdote qui n’a pas manqué de faire réagir Cristina Cordula et les autres candidates. Quand certaines disaient » Oh, c’est chaud ! « , Stéphanie, quant à elle, rappelait alors qu’il ne fallait surtout pas le faire derrière son mari, » je suis pour la paix des ménages. Transparence totale quitte à se faire taper sur les doigts « .

Alors que la jeune femme de 28 ans pensait faire son shopping dans de belles boutiques de mode, car comme elle le précise » Moi la fripe, je ne peux pas. Porter des vêtements qui ont déjà été portés, non merci ! « . Et pourtant, Cristina Cordula aime le vintage, » c’est vraiment super, on trouve des pièces vraiment magnifiques » comme elle le confirme. Mais contre toute attente, Naila se retrouve dans une première boutique de friperie, donc rempli de vêtements d’occasion. Sans conviction à première vue, elle essaye une chemise rouge à pois blanc, et une jupe en jean pour correspondre au thème imposé.

Or, il se révèle que face au miroir, cette jupe avantage tant ses formes qu’elle en adore le vintage ! » La jupe en jean, elle est ultra tendance. Le jean, c’est toujours branché en ce moment, c’est la tendance. Un derrière d’enfer ! « . Il est tellement mis en valeur dans cette jupe en jean qu’elle en profite pour montrer son astuce pour obtenir de tels résultats. » Je vais vous donner une petite astuce de squats : on remonte et on descend. Quatre séries de 20 tous les jours et vous allez avoir un derrière d’enfer « .Très contente de son derrière dans cette jupe, Naila a commencé alors, à la surprise des téléspectateurs et des autres candidates, à faire sa petite série d’exercices. » Alors qu’elle ne nous fasse pas quatre séries de 20 squats sinon elle perd tout son chrono » balance Chloé, une autre candidate. Cristina valide la jupe, mais pas le nœud que la candidate a fait avec sa chemise pour la raccourcir et voir son nombril. Un manque d’élégance et de classe, selon l’experte.

Naila a joué la carte de la beauté avec sa tenue vintage et achètera donc sa jupe super tendance qu’elle adore, avec des chaussures rouges assorties à la chemise à pois, et un sac super moderne. Et elle a bien eu raison, car elle fait l’unanimité dans le showroom ; les autres candidates la placent en tête du classement, » Je suis émerveillé, elle est juste trop canon « , » Pas mal » s’exclament deux de ses concurrentes.

Cristina Cordula de Les reines du shopping, qui a toujours un avis très tranché, affirme quant à elle » Ah, j’aime bien son look Naila, elle a fait un look rétro, années 80, super tendance en ce moment. Ça lui va très bien en plus. Moi, j’aurai fait le nœud plus bas, je n’aurai pas mis le ventre apparent, parce que Naila, elle est déjà jolie, elle n’a pas besoin d’en rajouter parce que sinon ça manque d’élégance. Le nœud juste à la taille ça serait beaucoup mieux, la jupe est adorable et super tendance en ce moment, le perfecto, c’est top, le sac magnifaaaiiique. Look branché des années 80. Le seul problème, c’est le nœud avec le ventre apparent et les chaussures rouges à talon qui sont d’un modèle déjà un peu trop vu ». La célèbre animatrice juge donc Naila, de très mignonne, et affirme que malgré tout, elle est donc dans le thème branché avec des pois. Ses rivales la trouvent dans l’ensemble très belle; elle est » plus belle avec des pois que branchée avec des pois « .

Finalement, malgré son côté fashion faux pas avec ses chaussures choisies qui n’étaient pas des plus tendance, ce sera Naila qui sera la reine du shopping de ce thème » Branchée avec des petits pois « , elle remportera donc les 1 000 euros de gains. De quoi soulager la carte bleue de son mari pour ses prochains shoppings…