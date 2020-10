Renaud au plus mal, à nouveau hospitalisé son ex-femme Romane donne des nouvelles

Hospitalisé à la clinique du Pic Saint-Loup, le chanteur Renaud inquiète ses fans. A 68 ans, le chanteur subit les conséquences de son addiction à l’alcool et au tabac. Son ex-femme, Romane Serda, fait des confidences sur son état de santé.

Même s’ils ne vivent plus ensemble, le chanteur Renaud peut compter sur son ex-femme. La mère de son fils veille sur son état de santé. Après sa récente hospitalisation à la clinique du Pic Saint-Loup, Romane Serda a décidé d’en dire plus sur son état de santé. Elle s’est confiée aux journalistes de Pure People.

« Tout le monde dit qu’il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up. Et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tous les cas. Il n’y a aucun problème, il est sorti » a-t-elle tenu à expliquer Romane Serda. Elle n’en reconnaît pas moins son addiction sévère au tabac pendant des décennies.

“Il a fait une petite pause et il va essayer de continuer.”

Romane Serda a ensuite expliqué aux journalistes de Pure People qu’il « fumait quatre paquets par jour, il écrasait et il rallumait, donc c’était beaucoup. Il a fait une petite pause et il va essayer de continuer. » Renaud subit aujourd’hui les conséquences de ses addictions passées. Il lutte aujourd’hui pour ne pas retomber.

« Tous les gens du métier touchent à la drogue, on n’a jamais touché à ça. »

Aujourd’hui, Romane Serda essaye de protéger son fils, Malone. Maman poule, elle ne veut pas que son adolescent de 14 ans tombe dans les mêmes travers que son père. “J’ai super peur. Je lui en ai parlé, je lui ai dit la vérité : moi j’ai juste fumé des pétards, mais jamais touché de c*caïne, d’hér*ïne… Jamais de chez jamais. Et son père pareil, a-t-elle confié, toujours aux journalistes de Pure People.

Elle a expliqué en toute transparence à son fils ce que son père avait expérimenté : « Il a juste fumé quelques pétards comme ça, mais ça ne lui va pas et moi non plus. Je lui ai dit : ‘Tu vois ton père, qui est quand même une rockstar nationale, on dit que tous les gens du métier touchent à la drogue, on n’a jamais touché à ça. S’il te plaît, ne touche jamais à ça.”

Renaud n’a peut-être pas pris de drogue dure, mais son addiction au tabac lui a valu une maladie pulmonaire. Alors Romane Serda s’est appuyé sur ce triste exemple pour dissuader son fils. “Tu vois ce que ça peut faire l’alcool, tu peux comprendre que ça peut être un vrai problème, tu vois ce que la cigarette peut faire aussi, c’est terrible. Avec ton père, on te demande de ne jamais rentrer là-dedans.“, lui a-t-elle glissé. Aujourd’hui, la maman dit pouvoir faire confiance à son fils.