Renaud disparu: les fans du chanteur dévastés par son absence, il ne donne plus de signe de vie..

L’interprète du Mistral Gagnant ne donne plus signe de vie depuis maintenant un an. Délaissant les réseaux sociaux, ce sont ses proches qui donnent de ses nouvelles.

Le second confinement fait souffrir de nombreux Français. C’est le cas de Lola Renaud, la fille du célèbre chanteur. Sur son compte Instagram, elle a fait ses adieux à ses abonnés :“Je vous fais un dernier bisou par ici. Je reste joignable sur WhatsApp et Messenger pour les ami-e-s. C’est triste car je ne pourrai plus montrer mon travail et essayer de vous le faire connaître, mais voilà, toute décision entraîne une perte”.

Renaud : “Les réseaux sociaux m’étouffent et me dépriment.”

Pour son équilibre mental, elle a donc décidé de se recentrer sur elle-même, loin des problèmes de la société : “Les réseaux sociaux m’étouffent et me dépriment. L’époque est apocalyptique et ils empirent tout”. Elle n’oublie pas cependant ses abonnés : “Courage à vous pour ce qui vient. Rendez-vous de l’autre côté s’il y en a un !”

Désormais sobre, fumerait trois à quatre paquets de cigarettes par jour.

Quant à son papa, cela fait encore plus longtemps qu’il boude les réseaux sociaux. En effet, il n’a pas utilisé son compte Instagram depuis presque un an. Question de génération ? En tous cas, c’est grâce à son frère et à son ex-femme que ses fans ont des nouvelles de lui. Malheureusement, s’il a vaincu les démons de l’alcool, la santé de Renaud semble encore fragile en ce moment.

Début octobre, l’artiste âgé de 68 ans passait quelques jours à l’hôpital de Montpellier. D’après Romane Serda interrogée par le Figaro, il fumerait trois à quatre paquets de cigarettes par jour. C’est la raison qui l’a amené à consulter pour soigner un emphysème pulmonaire.

“Tout le monde dit qu’il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up, et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tous les cas. Il n’y a aucun problème, il est sorti”, avait confié la chanteuse de 49 ans à Purepeople.

Renaud : Son frère David Séchan se veut rassurant

David Séchan, son frère jumeau, se montre quant à lui optimiste. Il sait que son frère reviendra vers son public le moment venu. On le retrouvera ainsi “plus tard, tranquillement, anonymement”, avait-il confié dans les colonnes du Parisien. David Séchan a une nouvelle fois confirmé ses propos auprès des journalistes de Télé-Loisirs. Renaud serait sur la bonne voie. “Sa cure de remise en forme s’est bien passée. Il a repris le sport et les analyses sont bonnes”, a-t-il révélé, confiant, au magazine.

Reste que son addiction aux cigarettes abîme énormément ses poumons. Renaud a énormément à se défaire de cette très mauvais habitude. “Il a du mal à diminuer sa consommation. Il a des emphysèmes et c’est vrai que s’il fumait moins, cela pourrait plus facilement se résorber“, a-t-il poursuivi. Renaud a encore un combat a mener. Mais enfin, il va bien. Pas de nouvelle, bonne nouvelle ?