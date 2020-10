“Renaud est décédé ?”: Nolwenn Leroy lui rend hommage et ses fans s’interrogent

Renaud va parfaitement bien mais des internautes ont bien cru que le pire était arrivé. En effet, Nolwenn Leroy partageait une publication lui rendant hommage. Et c’est malheureux mais souvent les hommages rendus aux stars n’interviennent que lorsqu’ils ne sont plus de ce monde. Les abonnés de la chanteuse ont donc eu très peur en découvrant la courte vidéo de Nolwenn Leroy, entonnant un des titres de Renaud. Elle va leur répondre et les rassurer en indiquant que Renaud est “plus vivant que jamais”.

Renaud n’est pas au mieux de sa forme mais il ne faut pas croire toutes les rumeurs qui circulent

Renaud n’est donc pas mort du tout ! Mais il en revanche hospitalisé pour soigner son emphysème. Il s’agit d’une maladie pulmonaire, le plus souvent développée par les fumeurs de longue date. En effet, Lolita Séchan, la fille de Renaud, se trouve actuellement à son chevet pour l’accompagner dans cette preuve qu’est l’hospitalisation. Une épreuve d’autant plus difficile qu’elle se fait dans cette terrible période qu’est celle de la pandémie. La crise sanitaire aura en effet fini par inquiéter tout le monde. Le climat anxiogène règne et n’est pas prêt de laisser sa place. La fille de Renaud indiquait alors sur son compte Instagram, le 11 octobre dernier, qu’elle laissait ses affaires en suspend pour rejoindre son père.

La publication de Nolwenn Leroy arrive donc à point nommé pour lui redonner le moral. Mais elle va aussi laisser penser aux fans des artistes que Renaud a eu un pépin. Comme nous vous le disions plus haut, il n’en est rien. Renaud n’est pas décédé, il est simplement en convalescence dans un hôpital et ses fans sont heureux de savoir que sa fille est à ses côtés.

Un hommage sans mauvais augures

Nolwenn Leroy tenait simplement à faire savoir à ses abonnés que The Total of La Bande à Renaud est disponible à la vente. Il s’agit de la réédition, en compilation, des deux albums de La Bande à Renaud sortis en 2014. La Bande à Renaud ce sont 15 artistes, dont Nolwenn Leroy, qui reprennent les titres phares de Renaud pour rendre hommage à sa carrière.

Voir cette publication sur Instagram Tin-tin-tiiiiin!!!❤️ @renaud.officiel Une publication partagée par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel) le 9 Oct. 2020 à 6 :00 PDT

Nolwenn Leroy ne partageait que ce court extrait vidéo. Un extrait dans lequel on l’entend simplement chanter “j’ai la vie qui me crève les yeux, mon petit cœur qui est tout bleu”. Des paroles qui pourraient évidemment être comprises pour parler d’un décès. De plus, elle ne fait pas clairement la promotion de la réédition des albums de La Bande à Renaud en compilation. Elle se contente d’écrire “Tin-tin-tiiiiiin!!!” suivit d’un cœur rouge en émoji à la suite. Evidemment, des dizaines de personnes ont été saisi par cette publication et ce sont demandé comment se portait Renaud. Nolwenn Leroy n’a évidemment pas eu l’idée que cela allait inquiéter les fans du chanteur.

Voir cette publication sur Instagram RENAUD FOREVER🔥 @renaud_officiel #phenixtour #merci #labandearenaud Une publication partagée par Nolwenn Leroy (@nolwennleroyofficiel) le 29 Oct. 2016 à 3 :25 PDT

La Bande à Renaud revient dans les points de vente

Ce sont divers artistes qui rejoignent La Bande à Renaud pour réinterpréter ses titres cultes. En plus de Nolwenn Leroy, vous aurez Jean-Louis Aubert, Dizis, Bénabar, Elodie Frégé, Raphael, Carla Bruni ou encore Benjamin Biolay notamment. Ils sont 15 au total à s’être réunis pour reprendre de grands classiques du répertoire du chanteur. Renaud était déjà touché par cette démarche en 2014, année de sortie des deux albums. Cette année alors, avec la réédition sous forme de compilation, les fans pourront donc se procurer deux albums en un. Et c’est d’autant plus touchant pour Renaud que cette réédition arrive dans une année peu joyeuse. Non seulement la crise sanitaire fait rage mais voilà que son emphysème le conduit à l’hôpital pour des examens approfondis et une surveillance attentive. Surtout que le virus, comme la maladie dont il est atteint, sont de celles qui s’attaquent aux poumons.

Bien entouré, ses fans espèrent que Renaud est sur la bonne voie pour se rétablir

Les fans de Renaud, comme les abonnés de Nolwenn Leroy, espèrent de tout cœur que le chanteur rebelle va se rétablir. Bien que la musique ne soit plus une de ses priorités aujourd’hui, il est heureux de voir que ses titres continuent de vivre en dehors de lui. Il écrivait notamment, pour remercier la Bande à Renaud, “Votre hommage me va droit au cœur et je peux repartir tranquille-peinard à la pêche à al ligne, certain que mes petites chansons ne marchent plus à l’ombre.”

Voir cette publication sur Instagram Smala 💙❤️💙 Une publication partagée par Lola Séchan (@lolasechan) le 2 Août 2019 à 11 :16 PDT

Heureux de savoir que Renaud fait encore partie de ce monde, il ne reste plus qu’à espérer qu’il sorte bientôt en pleine forme de l’hôpital. Et pour ce qui est de sa musique, se procurer la compilation rééditée de La Bande à Renaud n’est pas la pire des idées. Le chanteur se félicitait de voir en effet ses chansons continuer de vivre à travers les voix de plus jeunes artistes. Enfin, espérons que la fille de Renaud, Lolita Séchan, donne des nouvelles de son père via son compte Instagram afin de continuer de rassurer le public. Autrement, avec Nolwenn Leroy et sa participation à La bande à Renaud, les fans risquent encore de faire l’amalgame entre les hommages et une très mauvaise nouvelle.