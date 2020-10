Renaud hospitalisation: David son frère dévoile les vraies raisons de son séjour aux urgences !

Le célèbre chanteur Renaud a été hospitalisé d’urgence. Son frère David se confie dans la presse. Après plusieurs séjours en clinique ces dernières années, Renault a dû une fois de plus être pris en charge par les médecins. Son état de santé jugé inquiétant a nécessité une nouvelle hospitalisation. L’artiste se trouverait dans la région de Montpellier, dans la clinique du Pic Saint-Loup dans la petite commune de Saint-Clément-de-Rivière. Son frère jumeau David Séchan se confie dans les colonnes du Figaro sur l’état de santé de l’interprète de Mistral gagnant.

L’homme de 68 ans, souffrirait d’un emphysème pulmonaire l’empêchant de respirer correctement. Malgré quelques symptômes communs, il ne s’agirait en aucun cas du virus covid-19. Mais plus vraisemblablement, du résultat de l’une de ses addictions. Renaud a été tout au long de sa vie un grand consommateur de tabac. Même s’il avait arrêté la cigarette durant une période, ses poumons seraient dans un mauvais état. En septembre 2018, le chanteur avait subi une autre hospitalisation. Et sa respiration était déjà problématique. Depuis la petite clinique de Castelnau-le-Lez dans l’Hérault, le chanteur s’était confié sans tabou : ” Le foie va bien, les poumons sont certes un peu encrassés, mais je respire bien mieux depuis une petite opération de la carotide “.

Renaud

Ce séjour avait en effet pour but dans un premier temps de le sevrer de l’alcool. Renaud avait accepté de suivre une cure de désintoxication suite à sa consommation excessive. L’ex-mari de Romane Serda connaît en effet depuis de nombreuses années des problèmes avec la boisson. Et il ne s’en est d’ailleurs jamais caché. Durant plusieurs décennies, il a été capable d’ingurgiter des quantités impressionnantes de boisson anisée. Mais déjà à cette époque, son frère David Séchan s’était mon très rassurant sur le combat que menait son frère. ” Il a été sevré, donc il va mieux physiquement, ce qui est rassurant puisqu’il n’est plus tout jeune, n’a pas un goût prononcé pour le sport et a longtemps eu une hygiène de vie catastrophique “ avait-il confié dans les colonnes de Télé Loisirs. ” Aujourd’hui, il ne boit plus, mange bien et équilibré, fume moins et marche très régulièrement “. Mais quelques semaines plus tard, de nouvelles informations étaient tombées. Renaud aurait fêté ses 18 mois d’abstinence en s’accordant quelques bières ! Le chanteur avait donc décidé de jouer à un jeu très dangereux.

Presque deux ans jour pour jour après cet épisode, le chanteur serait de nouveau dans un état de santé inquiétant. Ce vendredi 9 octobre, la presse annonçait que le papa de Lolita avait subi une nouvelle intervention chirurgicale. Ses fans se demandent si Renaud n’aurait pas replongé dans ses vieux démons. Pourtant, ceux qui le suivent depuis plusieurs années avaient eu la joie de le retrouver récemment. Le célèbre artiste avait en effet sorti une chanson à la plus grande surprise de tous il y a quelques mois. Renaud avait décidé de partager un clip illustrant un titre intitulé Corona Song. Au mois de juillet dernier, l’homme au bandana avait surpris tout le monde. Dans ce texte écrit pour l’occasion, il parlait de ce ” crevard de virus “.

Mais les critiques ont été pour le moins partagé autour de cette chanson. Dans ce texte, il prenait notamment la défense du très controversé professeur Didier Raoult. Après la sortie de son dernier album les mômes et les enfants d’abord, sorti en novembre 2019, ce nouveau titre n’a pas fait l’unanimité. Un déferlement de critiques s’est abattu sur lui. ” Quand je vois le dernier clip de Renaud, j’ai envie de taper ma tête sur les murs tellement ça fait chier de voir un si grand poète, un chanteur que j’admirais, terminer comme ça… Restent les souvenirs et son œuvre magistrale ! “, ” Bon, j’ai regardé le clip de Renaud jusqu’au bout. Je suis aussi triste que gêné “, ” Avant Renaud, c’était le pote que tu rêvais d’avoir. Maintenant, c’est le tonton bourré dont tu as honte à table ” avait-on pu lire sur les réseaux sociaux à l’époque. Son frère David Séchan avait immédiatement tenté de prendre sa défense ” Je le connais assez pour savoir que c’est le genre de faux-pas qu’il n’aime pas ” avait déclaré son jumeau dans Paris Match. Romane Serda, l’une des femmes de sa vie, avait également tenté de positiver. ” C’est ce qui peut le pousser à se remettre au boulot. Pour montrer que face à l’adversité, Renaud est toujours là ” avait-elle déclaré durant cet été.

Mais depuis cette sortie il y a 4 mois, Renaud était resté extrêmement discret. Les premières nouvelles le concernant sont donc arrivées il y a quelques jours. Et c’est une fois de plus par son frère David Séchan. Ce dernier confirme donc la récente hospitalisation de son jumeau. L’inquiétude est donc grande auprès de ses toujours nombreux admirateurs.

Dimanche 11 octobre 2020, sa fille a également fait une annonce sur les réseaux sociaux. Elle affirme qu’en raison ” d’un mois d’octobre compliqué “, elle se retirait d’Instagram durant quelques jours. La jeune femme a néanmoins souhaité rendre hommage à son père en partageant une dernière publication avec ses fans. ” Je vous laisse sur cette petite photo du Zénith vers 1988, j’imagine ” a-t-elle écrit avant de terminer par “ Rien n’a changé depuis. Toujours ensemble sur la même balançoire “. Malgré cette jolie pensée envers son papa hospitalisé, Lolita n’a pas souhaité en dire plus. Et elle ne livre aucune autre information sur l’état de Renaud. Néanmoins, selon le journal Midi Libre, l’artiste serait ” en convalescence pour un moyen séjour “. Renaud pourrait donc rejoindre sa résidence de l’Isle-sur-la-Sorgue dans un délai assez court. Il reste donc à espérer pour Renaud que cette dernière alerte soit bénigne et sans graves conséquences.

Son jumeau David Séchan, après avoir donné des nouvelles de Renaud dans la presse, lui prépare une belle surprise dans ces prochains jours. Il sera le commissaire-priseur d’une exposition dédié au chanteur. Cet événement se tiendra à la Philharmonie de Paris dès le 16 octobre 2020. Intitulé ” Renaud, Putain d’expo ! “, il rendra hommage au répertoire de l’artiste. ” Ce s’rait une sorte de rétrospective de ma vie de chanteur, y paraîtrait. Un pote m’a dit que ça “ sentait le sapin “, mais j’m’en tape un peu, j’aime cette odeur qui me rappelle les doux Noëls de mon enfance. Une expo de mon vivant – ou ce qu’il en reste – c’est franchement pas ordinaire, faut bien dire (…) ” a déclaré Renaud à l’annonce de cet événement.