Renaud son état de santé au plus mal: le chanteur hospitalisé en urgence pour une opération cardiaque

Renaud se trouve dans un centre de soins hospitaliers. Partant de l’Isle-sur-la-Sorgue, il se serait rendu dans le nord de Montpellier pour être admis dans cet hôpital. Et surtout y être opéré par rapport à son cœur. En pleine convalescence, il donne des nouvelles de son état. De quoi rassurer ses fans qui commencent, depuis quelques années, à avoir l’habitude qu’il passe par l’hôpital au moins une fois par an. Renaud serait à l’hôpital depuis plusieurs jours et aurait encore besoin de reprendre ses forces avant d’en sortir. Nous vous donnons donc de ses nouvelles dans cet article.

Renaud ne serait pas au top de sa forme

Renaud semble de moins en moins en forme au fils des années. Pourtant, le savoir à l’hôpital n’est pas immédiatement une mauvaise nouvelle. En effet, cela peut simplement vouloir dire qu’il prend soin de lui. Car les années passées, en 2018 et en 2019, Renaud a été admis dans des hôpitaux une fois par an. Et à chaque fois, il s’agissait pour lui de de se remettre sur pieds. En 2018, il était donc admis dans un hôpital pour se sevrer de la boisson. L’année suivante, il était admis afin de se faire opérer de la carotide.

Des interventions nécessaires qui ne sont pas rassurantes de prime abord mais qui au final, font du bien à notre chanteur. En effet, sans de telles interventions, Renaud ne serait peut-être plus aussi vif qu’aujourd’hui. Mais qu’est-il arrivé au chanteur cette année ? Pourquoi les médias relaient le fait qu’il aurait été opéré du cœur ? Va-t-il rester encore longtemps en convalescence ?

Des visites récurrentes à l’hôpital lui permettent de passer tous les examens importants

Renaud peut se féliciter de toujours savoir à quel moment il est essentiel de se faire examiner. Grâce à son opération de la carotide en 2019, il pouvait notamment être informé de l’état de son cœur, de son foie et de ses poumons. Les nouvelles ne sont pas forcément très réjouissantes mais il n’y a pas non plus de mauvaises nouvelles à annoncer. L’année précédente, Renaud reconnaissait avoir un problème avec l’alcool et avoir besoin d’aide pour s’en défaire. Mais surtout il reconnaissait être soumis à d’autres addictions telles que celle à la nicotine et arrêta de fumer dans la foulée. Un véritable exploit pour le chanteur qui fumait depuis de longues années. Renaud était alors capable de descendre près de cinq paquets (comportants 20 cigarettes chacun) en une seule journée.

En revanche, si l’arrêt de la cigarette est un succès, sa dépendance à l’alcool n’est pas encore tout à fait réglée. En effet Renaud aurait célébrer ses 18 mois sans alcool en levant son verre, rempli de cette fameuse substance qu’il doit à tout prix éviter. Renaud reste évidemment un sacré rebelle qui ne se laissera pas dicter sa conduite. Et à travers ce trait de caractère que ses fans lui connaissent bien, ils admirent évidement son personnage. Mais ils ont aussi également conscience de la nature de son comportement. À savoir qu’il pourrait être qualifier d’autodestructeur.

Renaud est un personnage qui ne fait pas semblant d’aimer la vie, il la croque à peine dents quitte à y laisser des plumes

Renaud vit et se délecte de ses contradictions. Il ne cherche pas à faire plaisir à qui que ce soit pour se sentir heureux. Doté d’une grande sensibilité, l’alcool est pour lui une façon de voir le monde moins triste et moins grise. Pourtant, il a été prouvé qu’il n’était plus capable de le tenir comme autrefois. Car Renaud se laisse aujourd’hui trop vite enivrer par ses liqueurs. Et surtout, il est trop vite emporté dans les délires qu’elles peuvent provoquer. De plus, sans cette consommation excessive qu’il se reconnaît, Renaud ne passerait certainement pas autant de temps à l’hôpital. Mais en même temps, il est tout à fait sensé d’opter pour un check up annuel comme il le fait. Certes ses dérives le feront parfois rester davantage que le temps des examens. Mais Renaud a beau connaître et commettre tous les excès, il tien à conserver sa santé.

Renaud reviendra encore plus fort pour de nouvelles aventures

Le chanteur se trouve donc actuellement à l’hôpital et aurait subi une opération du cœur. Peut-être que son cœur s’est révélé avoir besoin de soin lors de son check up annuel alors. C’est dans le journal Midi Libre que les fans de Renaud apprennent qu’il a été admis dans une unité de soin hospitalière à cause de son cœur. Il serait donc actuellement à la clinique du Pic Sant-Loup, non loin de Montpellier, à Sant-Clément-de-Rivière. Nous y apprenons également que Renaud ne restera pas bien longtemps alité et qu’il est entendu qu’il retournera très rapidement chez lui. L’opération en question ne devait alors pas être très grave. Ou quoi qu’il en soit, elle se sera parfaitement bien déroulée. En effet, pour que Renaud puisse retrouver si tôt son domicile.

Les dernières nouvelles de Renaud sont-elles des rumeurs ou sont-elles avérées ? La question reste entière. En effet, aucun témoignage de la part du chanteur ne se glisse dans le Midi Libre. En revanche, il y a de fortes chances que le chanteur soit réellement à l’hôpital car tous les ans, à la même période, il prend effectivement soin de faire un check up. Une bonne habitude que nous devrions tous adopter afin d’éviter des pépins de santé qui pourraient devenir redoutables.