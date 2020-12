Renaud: Son ex balance sur le comportement du chanteur sous emprise de l’alcool, c’est pas rien!

Du lundi au vendredi, de nombreuses personnes se confient dans l’émission de Faustine Bollaert “Ça commence aujourd’hui“. Dans le numéro de ce jeudi 10 décembre consacré à l’amour, Romane Serda est revenue sur sa romance avec Renaud. Une relation difficile entre les deux tourtereaux. LD People va vous en dire plus tout de suite.

Un frein à la relation entre Romane Serda et Renaud

Malgré une première séparation, Romane Serda revient vers Renaud et le couple emménage assez vite ensemble. En effet, le chanteur veut se débarrasser et demande alors à sa compagne de s’investir dans la lutte et de l’aider au maximum afin qu’il ne boit plus. Si elle accepte au départ, elle se rend très vite compte que c’est un enfer, et qu’il est impossible de vivre comme ça : “C’est un enfer, ça devenait quelque chose que je n’avais pas envie de vivre non plus. On ne peut pas. C’est à la personne de le décider. Je ne suis pas responsable ni de sa santé, ni de ses velléités, ni de ses envies”.

Et justement, ses mois de lutte contre son addiction, rendait Renaud irritable. Lorsque Faustine Bollaert lui demande alors si son époux “se montrait dur, parfois” avec elle, elle avait une réponse assez choquante : “Oui, très. Quand il avait super envie, il pouvait me dire devant tout le monde : ‘Non, mais, ne me fais pas ch**r !’. Il pouvait être un peu humiliant. ‘C’est pas une gamine qui va me dicter ma loi‘”. C’est finalement en septembre 2011 que Romane Serda divorce de Renaud. Ces frasques ont eu raison du couple pour de bon.

Romane Serda et Renaud toujours très proches

Même si aujourd’hui Renaud et Romane Serda ne sont plus ensemble, les deux sont restés très proches pour autant. En effet, la jeune femme explique même qu’il ne passait pas un jour sans qu’elle n’avait pas de nouvelle de lui : “On est toujours super proches, on se connaît depuis 20 ans (…) Je m’occupe encore énormément de Renaud, des choses qu’il reçoit, je vais chercher son courrier… C’est normal pour moi”. Normal pour elle, mais peut-être déconcertante pour d’autres puisqu’en plus, l’ex du chanteur est désormais en couple.

D’ailleurs, Renaud n’a jamais voulu voir l’homme qui partage la vie de Romane Serda, il est très jaloux : “Ils ne se connaissent pas (…) ça l’énerve. Il aime bien être le seul, l’exclusif. C’est ce qu’il est de toute façon, le seul et l’unique. J’ai un enfant avec lui, on a été mariés… Mais je passe aussi à autre chose, et je suis heureuse d’évoluer aussi”. Voilà qui est clair au moins. La rédaction de LD People pense que si tout est clair, l’ambiguïté subsiste tout de même. Et vous ?