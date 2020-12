Renaud: son ex-femme, Romane Serda, en deuil, annonce une terrible nouvelle à ses fans

Ce vendredi 4 décembre 2020, Romane Serda partage une bien triste nouvelle avec ses fans. En effet, l’ancienne compagne du chanteur Renaud, vient de connaître la perte d’un ami très cher. Dès lors, l’artiste de 49 ans fait part son émotion avec ses followers. Apparemment très touchée, Romane Serda peut compter sur le soutien de sa communauté. LD people vous livre quelques réactions, suite à cette dernière publication.

L’ex-femme de Renaud connaît un nouveau drame

Un autre moment difficile à vivre

Pour l’ex-femme de Renaud, ces dernières semaines paraissent bien difficiles. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’elle partage son chagrin sur les réseaux sociaux. Récemment, elle se montrait exaspérée par certaines rumeurs. En effet, plusieurs médias annonçaient Renaud au plus mal. Même s’il a été hospitalisé, le chanteur semble pourtant aller mieux. Mais certaines de ses addictions ont aujourd’hui des conséquences graves. Car l’alcool et le tabac lui ont laissé de lourdes séquelles.

Cependant, Renaud n’est pas dans un état critique. Pire, sa mort avait même été annoncé à plusieurs reprises. Dès lors, Romane Serda a voulu remettre les choses en place. De toute évidence très remontée, l’ex-compagne de Renaud a remis les points sur les i. Ainsi, elle affirme que son ancien amour reprend doucement des forces. Cependant, répéter sans cesse la même chose est parfois difficile pour la maman du petit Malone. Aujourd’hui, l’ancien amour de Renaud fait face à de nouvelles difficultés. Car la disparition de son ami Basile Minatchy paraît très difficile à surmonter.

Une perte irremplaçable !

Alors qui est cet homme qui compte autant dans la vie de Romane Serda ? Basile Minatchy est un célèbre photographe. Très connu dans le monde des stars, son univers est très particulier. Il a également réalisé de nombreux clichés pour les magazines de mode. Depuis de nombreuses années, Romane Serda et lui étaient devenus très proches. C’est pourquoi, cette disparition a véritablement ému l’ancienne épouse de Renaud. Ainsi, sur son compte Instagram, la chanteuse rend hommage à ce grand artiste ” Mon ami, Basile est parti… Tristesse… “. Sur le compte de Romane Serda, sa communauté peut découvrir un cliché très émouvant. En effet, les deux amis prennent la pose visiblement très complices.

Mais depuis la réalisation de cette photo Basile Minatchy est décédé. Aujourd’hui, l’ex-femme de Renaud fait donc partager sa tristesse à ses followers. En outre, cette publication reste un moyen pour elle de se souvenir de cette amitié si forte. De plus, les réactions de ses fans semblent là pour la réconforter. Car en très peu de temps, ce message a suscité un grand nombre de commentaires sur Instagram. D’ailleurs tous vont plus ou moins dans le même sens. La plupart des internautes présentent leurs condoléances à l’artiste. Pour certains, la vie est parfois injuste. Néanmoins, plusieurs réactions demandent à Romane Serda d’être courageuse. Car la vie doit continuer malgré la tristesse. LD people vous fait un résumé des messages les plus marquants. “Bonjour triste nouvelle, il faisait de beaux clichés”, “De tout cœur avec vous”, “Paix à son âme, courage à vous”, “Toute ma compassion”, “Courage”.