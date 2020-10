Renaud: son fils Malone 14 ans, totalement abandonné? On vous dit tout

L’ex-femme du chanteur Renaud considère son films Malone comme sa « plus belle rencontre ». Romane Serda se confie sur l’adolescent aujourd’hui âgé de 14 ans auprès des journalistes de Voici. Malone ne vit désormais plus avec son père.

Romance Serda s’apprête à sortir un cinquième album. La chanteuse vient également de publier aux éditions HarperCollins un livre plein de confidences À la vie, à l’amour. Dans les colonnes de Voici, Romane Serda parle de la naissance de son fils comme de sa « plus belle rencontre ».

“Etant seule avec lui, ça aurait pu être plus difficile.”

Elle lui donne la vie en juillet 2006 et n’a que des mots tendres pour sa progéniture. « Malone a 14 ans, c’est un âge où il faut beaucoup négocier, mais il est intéressant, drôle, on se prend des fous rires tous les deux, j’aime sa manière de voir les choses, raconte-t-elle de l’adolescent. Ce n’est pas un caïd. Je trouve que j’ai de la chance parce qu’étant seule avec lui, ça aurait pu être plus difficile. »

“Je suis passé à côté de son enfance pour raison d’alcoolémie.”

Depuis le divorce de ses parents, Malone vit en effet loin de Renaud. Mais il reste en contact avec son père. Et puis, Renaud a le mérite de reconnaître ses erreurs. « Je suis passé à côté de son enfance pour raison d’alcoolémie, avouait-il en 2016 dans les colonnes du JDD. “Mais maintenant il m’appelle papa, avant il m’appelait Renaud. […] Je le redécouvre. Je voudrais vivre son adolescence comme je n’ai pas vécu son enfance. » En 2019, il admettait pourtant aux journalistes du Parisien ne pas le voir souvent.

Renaud: “ Même séparés, nous restons une famille. »

La faute à la distance qui les sépare car ce n’est pas l’envie qui manque. Malone et sa maman habitent à Paris. Mais Renaud vit à L’Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse. « Renaud habite à 700 kilomètres, mais ils se voient le plus souvent possible, tient-elle à assurer dans Voici. Ils se manquent l’un et l’autre, c’est sûr, alors on s’organise. Même séparés, nous restons une famille. »

La chanteuse se régale à observer son fils qui tient autant de son papa que de sa maman. « Physiquement, Malone est un savant mélange de nous deux, je pense. De Renaud, il a surtout des mimiques, des attitudes, des traits de caractère. » Surtout, il a la fibre artistique de ses deux parents. « Il est doué, il chante très juste, il fait du piano et de la batterie… Mais je refuse de lui mettre la pression. C’est si compliqué d’être le fils d’un monument comme son père ! »

En tous cas, l’ex-femme de Renaud met un poing d’honneur à élever son fils comme tout le monde. Elle ne veut pas l’écraser avec la célébrité de son père. Elle veille surtout à ce qu’on ne lui colle pas l’étiquette “fils de”.

