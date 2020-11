Renaud : son frère, David Séchan, dévoile les traumatismes du chanteur

Renaud est un artiste de renom pour toute la France et la francophonie. Chanteur, auteur, compositeur, certains savent moins qu’il pouvait aussi être illustrateur. En effet, Renaud représente l’énergie de la lutte et de la révolte. Et il est prêt à la mettre au service de diverses formes d’art. Son frère, David Séchan, était invité à commenter l’exposition qui est consacrée à Renaud, à Paris, et à son travail au fil des années. Depuis les années 1968, nul n’ignore qui il est sur le territoire de la République. Mais saviez-vous qu’il écrivait et dessinait souvent pour le journal satirique Charlie Hebdo ? David Séchan, le frère de l’artiste, évoque alors le poids du drame qui pèse sur les épaules du chanteur depuis déjà 5 ans.

Renaud navigue à travers les tragédies de la vie qui s’abattent sur lui

Renaud a connu des moments de gloire et de liesse intenses comme des moments terriblement douloureux et traumatiques. Des décès soudains ponctuent son chemin et laissent des traces dans le cœur du chanteur. Pour tenter d’exorciser ses démons, Renaud rend hommage à ses proches disparus à travers les textes de ses chansons. Il sera marqué par les décès de Patrick Dewaere, Coluche (qui était si proche de lui qu’il était le parrain de sa fille), Pierre Desproges, Serge Gainsbourg, mais aussi celles de compositeurs avec qui il appréciait beaucoup travailler, Michel Roy, France Langolff, François Ovide. Renaud n’a cessé de se battre contre son “côté sombre”, celui qui est accro à l’alcool et à la cigarette, celui qui perd son inspiration dans la mélancolie et la nostalgie. Et lorsque de tels drames s’abattent sur lui, le chanteur a beaucoup de mal à remonter la pente.

Voir cette publication sur Instagram #renaud #sechan #💙 Une publication partagée par renaud séchan (@renaud.l.m.h) le 6 Juil. 2016 à 9 :31 PDT

David Séchan, le frère du chanteur, est très fier de l’artiste qu’il est devenu et qu’il est aujourd’hui

Renaud a eu des hauts et des bas par rapport à ses addictions. Et en l’an 2000, il tombe amoureux de Romane Serda qui parvient à lui donner la force d’arrêter de boire. Mais ils finiront par se séparer et Renaud retombera plusieurs fois dans le piège de la boisson avant de s’en sortir à nouveau. Le chanteur aime la fête et aime trinquer, c’est parfois lutter contre lui-même que de ne pas boire. Mais il sait aussi que ses périodes sobres permettent à son inspiration de revenir et à son esprit militant de se réveiller. Mais ce sont là les traumatismes que le public connaît déjà de l’artiste.

En effet, à travers l’exposition qui lui est consacrée, il est possible de comprendre davantage de subtilités du chanteur. Grâce à la visite guidée de son frère, David Séchan, et à ses explications, nous apprenons alors que Renaud était très proche des dessinateurs de Charlie Hebdo. En 2015, lorsque l’attentat se produit et les laisse pour morts, ce sont des amis proches de Renaud qui disparaissent brutalement. Pour son frère, cela reste évidemment un traumatisme important et lourd pour son le chanteur.