Renaud: son frère dévoile d'horribles et honteux messages reçu sur le chanteur !

Le jumeau de Renaud partage les messages très durs qu’il reçoit concernant son frère. Il profite de l’occasion pour faire un appel au calme et à la retenue. David Séchan se dit fatigué de toutes ces fausses informations courant sur son frère. Et l’ex-femme de Renaud affirme également que toutes ces rumeurs affectent véritablement l’artiste.

David Séchan se montre, en effet, très protecteur vis-à-vis de Renaud. C’est lui qui avait notamment annoncé l’hospitalisation de son frère, le vendredi 9 octobre dernier. L’interprète de Mistral gagnant a une fois de plus a été hospitalisé. Le chanteur de 68 ans a dû subir un contrôle médical important. Toujours selon son frère, l’artiste souffrirait d’un emphysème pulmonaire qui demande une surveillance régulière. Ce nouveau passage en clinique avait vivement inquiété les fans de l’artiste. Mais David Séchan a partagé un message plutôt rassurant. Il affirme que Renaud est sorti de l’hôpital depuis le mercredi 14 octobre dans un état satisfaisant.

Renaud

” Il est sorti mercredi et je lui ai parlé au téléphone. Il va essayer de baisser sa consommation de tabac “ a-t-il déclaré au journal Le Dauphiné. Il est vrai que Renaud est un gros consommateur de cigarettes puisqu’on lui a prêté à une époque, une consommation de 5 paquets par jour. Si on ajoute à ça, ses problèmes avec l’alcool, le cocktail devient effectivement détonnant ! David Séchan se veut rassurant. Selon lui, Renaud fait tout ce qui est possible, pour tenter de se sortir de ce cercle vicieux. Il le dit même ” Indestructible “.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de renaud sechàn (@renaud.sechan) el 23 Ago, 2017 a las 10:37 PDT

David Séchan se montre très protecteur vis-à-vis de son frère. Et il est très investi dans sa carrière. David est d’ailleurs à l’origine d’une exposition concernant son jumeau. Depuis le vendredi 16 octobre, la Philharmonie de Paris accueille dans son cœur un événement dédié au chanteur. Cette exposition sur Renaud, intitulée Putain d’expo !, explore les différents répertoires de l’artiste. Un grand nombre de documents sont présentés comme des archives familiales, des manuscrits et des objets de la collection personnelle du musicien. Les visiteurs peuvent découvrir des dessins, des planches de bandes dessinées et des maquettes de décors. Ils peuvent également écouter un grand nombre d’archives audio durant leur passage.

Le parcours se poursuit par une projection d’un concert de Renaud. Son frère, David Séchan semble donc faire tout ce qui est possible pour continuer de mettre Renaud dans la lumière. Mais en réalité, ses fans ne l’ont pas oublié. Et malgré les années qui ont passé, chacune de ses apparitions reste un grand événement pour ces nombreux admirateurs. Malgré son absence du devant de la scène, Renaud a véritablement marqué le monde de la musique française. En plus de 45 ans de carrière, le chanteur au perfecto et au bandana s’est forgé une véritable communauté de fans toujours fidèles.

Ver esta publicación en Instagram ❤ Una publicación compartida de renaud sechàn (@renaud.sechan) el 23 Ago, 2017 a las 10:31 PDT

Il est vrai que Renaud a connu un grand nombre de périodes difficiles dans sa vie. Et son addiction à l’alcool a parfois été problématique. Avec les années qui passent, son corps semble véritablement avoir souffert de tous ses excès. Cela devient même un sujet de conversation récurrent dans les médias. Bien conscient des problèmes de son frère, David Séchan est néanmoins très énervé par certaines rumeurs. Et il déplore tous les articles ou les commentaires qui annoncent presque quotidiennement la mort de son frère. ” On annonce la mort de Renaud ou son cancer tous les tournants de lune ” avoue-t-il avec tristesse. Le frère de l’artiste trouve cette situation de plus en plus pénible et insupportable pour sa famille. Lors d’une récente interview, David Séchan donnait un nouvel exemple du genre de message qu’il reçoit régulièrement.” Hier encore, j’ai reçu des condoléances de la part d’une vague relation qui avait appris la mort de mon frère “ affirme-t-il visiblement agacer. Toutes les semaines ou presque, un article parait sur le web annonçant en effet la disparition de l’artiste. Mais comme le confirme David Séchan, Renaud est toujours vivant et bien vivant… Certes, il connaît des ennuis de santé, mais Renaud est en train de se battre contre ses démons. Et il est encore loin d’être enterré. Le chanteur a déjà démontré qu’il était un véritable battant. Même si régulièrement, il replonge dans ses travers.

Son frère annonce d’ailleurs que Renaud pourrait très bientôt faire une apparition publique. David Séchan affirme que Renaud devrait se rendre bientôt à la Cité de la Musique. L’interprète de Laisse béton sera probablement très heureux et fier de découvrir cette exposition qui lui est consacrée. Et comme son frère jumeau le confirme, Renaud est parfaitement au courant de ce projet “ Il viendra plus tard tranquillement, anonymement. Mais ne vous inquiétez pas, il sait exactement ce qu’il y a dedans. La plupart des objets lui appartiennent. Il conserve tout “. L’artiste a d’ailleurs fait plusieurs déclarations au sujet de cette exposition ” Et au musée de la musique, s’il te plaît !!! Moi qui connais trois accords de guitare je trouve ça zarbi, mais bon je dis rien. Ce s’rait une sorte de rétrospective de ma vie de chanteur, y paraîtrait. Un pote m’a dit que ça sentait un peu le sapin, mais je m’en tape un peu, j’aime cette odeur qui me rappelle les doux Noëls de mon enfance. Une exposition de mon vivant -ou ce qu’il en reste- c’est franchement pas ordinaire, faut bien dire (…) “ a confié le chanteur, à la fois surpris, mais reconnaissant. Renaud est donc loin d’être mort, et cet hommage, loin d’être funeste….

Ver esta publicación en Instagram la beauté ❤ Una publicación compartida de renaud sechàn (@renaud.sechan) el 23 Ago, 2017 a las 10:31 PDT

L’ex-femme de Renaud, Romane Serda a également parlé des rumeurs concernant son ex-mari. Dans une interview accordée à Pure People, l’ancienne compagne de l’artiste a crié elle aussi son ras-le-bol. Tout comme Renaud Séchan, Romane Serda affirme que le chanteur est loin d’être dans un état critique.” Tout le monde dit qu’il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up, et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tout cas. Il n’y a aucun problème, il est sorti ” a-t-elle tenu à préciser.” Lui qui est adoré, ça lui fait du mal. Il est furieux d’entendre des trucs pareils ” a insisté l’ancien amour de l’artiste.

Tous les proches de Renaud sont donc unanimes. Malgré des ennuis de santé, Renaud n’est pas à l’agonie.