Renaud: Très mal! David Séchan son frère et très inquiet! Les raisons!

Même si la santé de Renaud s’est améliorée ces derniers temps, son frère David Séchan n’est pas vraiment rassuré. En effet, le célèbre chanteur a été hospitalisé il y a quelques semaines. Mais selon son ex-femme Romane Cerda, il n’y aurait aucune inquiétude à avoir. Malgré plusieurs rumeurs alarmistes, Renaud n’était pas dans un état désespéré. ” Tout le monde dit qu’il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up, et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tous les cas. Il n’y a aucun problème.

Renaud

Il est sorti ” avait-elle confié dans une interview accordée au Figaro. Selon toute vraisemblance, Renaud aurait effectivement fait d’énormes efforts ces derniers temps ; il aurait complètement arrêté sa consommation d’alcool. En effet, ces dernières années, ce problème était devenu une source de stress pour ses proches. Car l’interprète de Mistral Gagant avait replongé à de nombreuses reprises. Il aurait même fêté ses 18 premiers mois d’abstinence par quelques bières ! Aujourd’hui, il serait parfaitement sobre. Mais il n’avait plus réellement le choix ! Toutes les limites avaient été dépassées depuis des années. En outre, plusieurs témoins affirment que Renaud était capable d’ingurgiter chaque jour des quantités énormes d’alcool. Et ce, jusqu’à totalement sombrer. Grâce à d’importants efforts, ce problème serait pour l’instant résolu. Bien qu’il lui faille toujours être vigilant. Car une rechute peut très facilement survenir.



Mais une autre addiction de l’artiste semble beaucoup plus difficile pour lui à abandonner. Selon son frère, Renaud aurait encore beaucoup de mal à se passer de la cigarette. Il est pourtant nécessaire pour lui de définitivement arrêter. Puisqu’il souffre depuis de nombreuses années de problèmes respiratoires. Pourtant, son ancienne compagne avait affirmé qu’il avait réussi à gérer sa dépendance. Mais pour David Séchan, même si sa cure de remise en forme s’est bien passée, le tabac reste aujourd’hui toujours problématique. Selon son jumeau, Renaud a toujours beaucoup de mal à gérer sa consommation de tabac. “ Il a des emphysèmes et c’est vrai que s’il fumait moins, cela pourrait plus facilement se résorber » a-t-il déclaré. En réalité, Renaud consommerait encore trois ou quatre paquets de cigarettes par jour ! Et à ce rythme-là, il est impossible pour lui d’espérer retrouver une respiration plus ou moins normale. Son emphysème pulmonaire pourrait donc s’aggraver jusqu’à en devenir dangereux pour sa propre survie. David Séchan a donc réellement de quoi être inquiet.



De plus, son frère jumeau aimerait réellement que Renaud retrouve rapidement la forme. Car ses fans et lui ont toujours l’espoir de bientôt le retrouver. Notamment pour visiter l’exposition qui lui est actuellement consacrée à la Philharmonie à Paris. Depuis de longs mois, David Séchan prépare cet événement. Il espère donc toujours voir son frère découvrir son travail. En effet, cette rétrospective retrace toute la carrière de l’artiste. Il s’agit d’un parcours dans lequel de nombreuses pièces d’archives sont exposées. Les visiteurs peuvent découvrir des photos, des carnets de notes, des affiches et beaucoup d’autres pièces. David Séchan rêve donc que Renaud foule les allées de l’expo à la rencontre de son passé, à la rencontre de ses fans….