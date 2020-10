Renaud : voici comment il a réussi à voler l’épouse de Gérard Lanvin

Cette semaine dans Paris Match, on pouvait découvrir un portrait consacré à Renaud. L’occasion pour nous d’apprendre comment il a séduit sa première femme. En effet, en 1975, le chanteur tombe raide dingue amoureux de Dominique Quilichini, pourtant mariée à Gérard Lanvin. Explications.

Renaud séduit la femme de Gérard Lavin avec ses chansons

Alors que nous sommes au milieu des années 1970, Renaud est alors un jeune chanteur dont la carrière peine à démarrer. Seul son tube Laisse béton commence à se vendre. Mais tout va aller très vite grâce à une femme : Dominique Quilichini. En effet, c’est au café-théâtre parisien que leurs chemins vont se croiser et du côté du chanteur c’est un coup de foudre : “Quand Renaud voit Dominique, c’est un coup de foudre instantané. Il tombe tout de suite amoureux d’elle. Il sait qu’elle est vraiment la femme de sa vie” explique notamment Johanna Copans. Mais petit problème, la jeune femme n’est pas libre, elle est mariée.

VIDEO Renaud : son ex-femme, Dominique Quilichini, était mariée à un célèbre acteur au moment de leur rencontre https://t.co/pF3iRXJqxl pic.twitter.com/bx7p72okHG — Voici (@voici) November 29, 2019

Un combat entre Gérard Lanvin et Renaud se lance et ce dernier en sortira vainqueur…grâce à l’écriture de chanson : “C’est en lui écrivant des chansons d’amour qu’il la séduit. Des trucs qu’il pond en un quart d’heure sur un coin de table. Dominique était mariée à Lanvin, qui ne voulait pas divorcer. Mais Renaud s’est battu pour elle. Et Lanvin se métamorphose en Gérard Lambert dans ses chansons” expliquait le frère jumeau du chanteur.

Lolita naissait de son idylle avec Dominique Quilichili

Et effectivement, tout le monde s’accorde à dire que les chansons ont fait chaviré le cœur de Dominique Quilichili et notamment une chanson en particulier : “Ce sont bien les jolis textes de Renaud qui l’ont séduite, surtout la chanson Manu, celle qui témoigne de la “tristesse d’un homme qui attend désespérément celle qu’il aime”. “La chanson bouleverse Dominique. Après avoir longtemps hésité, la jeune comédienne fait le grand saut. Elle quitte un Gérard Lanvin blessé et meurtri pour Renaud“, expliquait David Séchan dans un documentaire sur Renaud.

Du flirt avec Jacques Dutronc, au mariage avec Gérard Lanvin à l’époque vendeur dans un magasin de vêtement d’Enghien. #SaintGratien: Lolita Séchan, la fille de Renaud, raconte l’enfance de sa mère Dominique Quilichini dans la ville. Via @le_Parisien https://t.co/4fDM4TBfl7 — Victor Tassel (@victor_tassel) November 20, 2019

Le 9 août 1980, huit jours après son mariage avec le chanteur, elle donne naissance à une petite fille, Lolita, à qui Renaud consacrera plusieurs chansons. Malheureusement, le couple finira par se séparer après 25 ans. En effet, Dominique Quilichini aura ensuite vu son homme sombrer dans l’alcoolisme et, malgré son amour, elle le quitte. Pour autant, même après leur divorce, elle restera proche du chanteur et l’aide encore aujourd’hui. Une histoire un peu folle qui montre que quand Renaud veut quelque chose, il l’obtient.