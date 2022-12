Rendez-vous en salles pour voir les deux derniers films de Gaspard Ulliel

Encore une fois, en France, le monde du cinéma a pleuré la disparition d’un acteur talentueux : Gaspard Ulliel. L’acteur de cinéma français est décédé au mois de janvier. Bien que le décès soit survenu il y a quelques mois, il n’en reste pas moins que la douleur est encore vive dans le cœur des adeptes du cinéma français. En effet, avant de quitter brutalement le monde du cinéma, il avait joué dans deux films dont les titres sont « Plus que jamais » et « Coma ». En hommage à l’acteur de cinéma Gaspard Ulliel, qui est en tête d’affiche, les deux films sortent en salles et sur les plateformes comme Netflix, Prime vidéo. Faisons un retour en arrière sur le parcours de cet acteur et star du cinéma français avant de parler de ses deux derniers films.

Gaspard Ulliel : une carrière prometteuse

Né en 1984 à Neuilly-sur-Seine, Gaspard Ulliel, en plus d’être un acteur, est également un mannequin pendant un moment de sa vie. Il fait ses débuts dans le cinéma, en 1996, dans la série télévisée « Une femme en blanc ». Dans les années 2000, sa carrière de star de cinéma commence à se hisser. Il s’est vu attribuer des séries de rôles, comme dans :

Film du réalisateur Gans, intitulé « Le pacte des loups ». Ce film est le premier long métrage de Gaspard Ulliel. Il joue aux côtés de Monica Belluci et de Vincent Cassel et incarne le personnage de Louis ;

Film qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin, en 2005, « Un long dimanche de fiançailles » ;

Film « Juste la fin du monde », en 2017. Il obtient le César du meilleur acteur dans ce long métrage.

Durant son parcours, Gaspard Ulliel était également nommé chevalier de l’ordre des arts et des lettres en 2015. Malgré un parcours cinématographique de courte durée, il faut reconnaître qu’il a travaillé sur de nombreux projets de cinéma avec quelques réalisateurs comme :

Niki Caro ;

Bertrand Bonello ;

Xavier Dolan ;

Laurent Tuel ;

Bertrand Tavernier ;

Emily Atef.

Pour son dernier rôle, la réalisatrice Emily Atef a attribué le rôle principal dans le film « Plus que jamais » à Gaspard Ulliel.

L’acteur français connaît un franc succès auprès des adeptes du cinéma américain, notamment dans les films intitulés :

Les origines du mal : en 2007 ;

Marvel Moon Knight.

Sachez qu’il a joué dans quelques films dramatiques et séries comiques : Bonnes vacances, La bascule, la série « Le refuge », Juliette, La vengeance au triple galop, Sibyl et autres.

Il faisait partie du jury pour le Festival international du film fantastique de Gérardmer en 2021. Et avant son décès, Gaspard Ulliel jouait le premier rôle dans le film « Plus que jamais ». Sachez que ce film est présenté au Festival de Cannes France dans la section « Un certain regard » le 21 mai 2022. Malheureusement, l’acteur est décédé au mois de janvier dernier.

Gaspard Ulliel : ses deux derniers films

Quelques mois après l’annonce de sa mort et à sa mémoire, la sortie en salles des 2 films dans lesquels il a joué, est annoncée, en France :

Plus que jamais : un film long métrage ;

Coma : un film d’animation.

Plus que jamais : le film de Gaspard Ulliel à voir

Ce titre est l’un des derniers longs métrages tournés par Gaspard Ulliel. Le film appartient à la réalisatrice Emily Atef et il est présenté au Festival de Cannes. La réalisation du film n’a duré que quelques mois en 2021. Les rôles principaux du film « Plus que jamais » sont interprétés par Gaspard Ulliel (Matthieu) et Vicky Krieps (Hélène). Ce long métrage met en scène un couple très amoureux, Matthieu et Hélène, et qui après de longues années de vie commune doit faire face à la maladie d’Hélène, décide de voyager seule pour se retrouver.

Coma : le film dans lequel Gaspard Ulliel prête sa voix

« Coma » est le dernier film en date de Gaspard Ulliel. Pour la réalisation de ce film, l’acteur de cinéma Gaspard Ulliel travaille avec le réalisateur Bertrand Bonello. Son rôle dans ce film, Gaspard Ulliel prête sa voix à la poupée Scott. Coma est un film avec des prises de vues réelles mélangées à de l’animation. Comme le premier film, « Coma » a été présenté au Festival du film de Berlin au mois de février.

« La bête » : un projet ciné avorté

Quant à ce film, « La bête », c’est un film de science-fiction, un long métrage qui est en cours depuis le mois de juillet et dont il ne fait plus partie. Dans ce film, Gaspard Ulliel devait être en tête d’affiche avec Léa Seydoux. Malheureusement, avec la disparition de Gaspard Ulliel, le rôle de l’acteur a été repris par l’acteur britannique George MacKay.

La sortie des deux films, auxquels il a participé, est en lice. D’autres projets ciné étaient en cours, notamment le film Tikkoun, pour lequel Gaspard Ulliel donne la réplique à Ramzy Bedia. Le tournage du film est en pause, alors Gaspard Ulliel en profite pour faire du ski. L’annonce tombe, la star de cinéma, Gaspard Ulliel, est victime d’un accident de ski auquel il n’a pas survécu. Père de famille attentif, Gaspard Ulliel laisse derrière lui une vie et un parcours inachevés dans le monde du cinéma.

La vie continue sans Gaspard Ulliel, mais il a laissé de nombreux films et séries que les amateurs du petit ou du grand écran continuent à apprécier.

Lors d’une sortie en famille au cinéma, pourquoi ne pas admirer les 2 dernières œuvres de la star ? Sur la plateforme de streaming de Netflix, de Prime vidéo ou de Disney Plus, vous pouvez également visionner d’autres films de Gaspard Ulliel.