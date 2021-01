René-Charles dévoile son tatouage incroyable en hommage à Céline Dion sa maman!

Plus que quelques jours avant ses 20 ans, René-Charles a décidé de faire un petit changement dans sa vie. Un hommage à sa maman qui a beaucoup touché les fans de cette dernière.

Plus qu’une chanteuse, Céline Dion est une maman comblée. Sa relation avec René Angélil a donné naissance à trois enfants dont René-Charles qui l’a suivi sur la route de la chanson. Ce dernier a d’ailleurs commencé à se faire connaître avec quelques tubes mais sa carrière en est encore à ses débuts. Souvent dit dans l’ombre de sa mère, le jeune homme lui voue une grande admiration. Il se pourrait d’ailleurs que le dernier tatouage qu’il a dévoilé à son public lui soit en hommage !

En effet, le chanteur qui se fait désormais appeler Big Tip a publié une story inédite sur Instagram il y a quelques jours de cela. A la fois une présentation de vœu et un retour à la vie publique, ce message n’est vraiment pas passé inaperçu auprès des internautes qui sont très nombreux à le suivre. Chez LD People, nous avons d’ailleurs été particulièrement contents de découvrir ce cliché qui marquera le début d’année de la star.

Une vie de famille mouvementée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RC Angélil (@renecharlesangelil)

Après le décès de René Angélil, la famille de Céline Dion est quelques peu désorientée. Et pour le moins que l’on puisse dire, René-Charles a particulièrement été touché par cette disparition. Il a d’ailleurs pris le temps de se ressourcer loin des siens durant une certaine période. Mais il semblerait bien que la pause soit finie pour lui ! Un retour aux sources comme pour la diva de la chanson québécoise peut être envisagée à partir de ses derniers clichés sur les réseaux sociaux.

En effet, il se pourrait bien que René-Charles ait passé quelques jours aux côtés de Céline Dion et de ses frères, Nelson et Eddy. L’occasion rêvée de se retrouver mais surtout de prendre un tout nouveau départ à l’aube de ses 20 ans qu’il fêtera le 25 janvier à venir. D’autant plus qu’il avait déjà passé de long mois sans voir sa famille durant le confinement.

René-Charles fait un tatouage pour Céline Dion ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RC Angélil (@renecharlesangelil)

Ce qui surprend le plus sur sa nouvelle photo, c’est bien sûr le tatouage qu’il aurait fait récemment. En effet, le chanteur a tenu à le dévoiler à son public via une story Instagram. Et en légende : « Bonne année au 514 ». La preuve donc qu’il est passé au Québec récemment. Il a également tenu à rajouter la mention « CasiNo.5 ». Un hashtag qui précise forcément les détails de son tatouage.

En effet, cette légende met en avant le « chiffre 5 ». Ce dernier a une importance particulièrement pour Céline Dion et donc le reste de sa famille. La chanteuse avait en effet gardé une pièce de 5 centimes qu’elle avait trouvés au début de sa carrière. Considéré comme un porte-chance, elle en a fait son chiffre préféré. On sait d’ailleurs que la voiture de golf e la chanteuse portait le même numéro et sa vende de terrain s’est également fait un 5 novembre. Superstitieuse ? On espère que cela marche également pour les débuts de René-Charles !