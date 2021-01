Repas facile et délicieux: les spaghettis au fromage et au poivre de Cyril Lignac, ne ratez pas cette recette!

Vous craquez pour les recettes onctueuses et toujours savoureuses de Cyril Lignac ? Vous avez raté sa recette extra de spaghettis au fromage et au poivre ? Pas de panique ! Nous vous donnons ici clé en main ses conseils prodigués dans Tous en cuisine sur M6 !

Temps de préparation pour les spaghettis : 20 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients pour 4 personnes

320g de spaghettis

3 cuil. à soupe de poivre noir

70g de pecorino

70g de parmesan

Gros sel de cuisine

Plongez tout d’abord les spaghettis dans une eau bouillante salée pendant 6 minutes.

Concassez ensuite le poivre. Versez ainsi le poivre concassé dans le wok et ajoutez par ailleurs 3 louches d’eau de cuisson des pâtes.

Au terme de la cuisson des pâtes, égouttez-les à la pince en gardant ainsi l’eau de cuisson de côté. Déposez-les ensuite dans le wok avec le bouillon de poivre. Continuez ensuite à cuire 5 minutes tout en mélangeant délicatement à feu doux.

Râpez le pecorino et le parmesan.

Ajoutez les fromages dans les pâtes tout en continuant à les cuire dans le wok.

Ajoutez-y de l’eau de cuisson si besoin et continuez à mélanger pour obtenir une cuisson baveuse et un effet de crème.

Déposez ensuite les pâtes dans des assiettes creuses à l’aide de la pince à pâtes et d’une louche pour faire un nid, ajoutez de la sauce crémeuse, un peu de poivre et parsemez de pecorino râpé. Vous pouvez enfin déguster.

Des pâtes allégées à l’infini !

Et voilà, vous voilà prêt pour épater votre famille ou vos amis ! Sachez également que les pâtes ne sont pas un ennemi quand on veut maigrir. Tout dépend de ce qu’on met dedans ! En effet, c’est surtout les garnitures et les excès qui font prendre des kilos. Vous pouvez très bien accompagner vos pâtes de tomates et de petits pois ou encore de ratatouille. Avez-vous songé aussi à décliner votre plat préféré en tagliatelles aux épinards et légumes verts ? Ou encore en fusilli aux champignons et fromage blanc ?

Quant aux pâtes elles-mêmes, vous pouvez les choisir complètes. Et pour relever le goût, plutôt que d’avoir la main lourde sur le beurre, l’huile et la crème fraîche, pensez aux épices ! Paprika, curry, piment d’Espelette : vous trouverez un tas de saveurs sans arracher votre palet avec du piment ! Au sein de la rédaction de LDpeople, on adore tout simplement les épices ! Il existe également un grand nombre d’herbes aromatiques comme la ciboulette, le persil ou encore l’aneth. Et bien sûr, l’ail, l’ognon blanc ou rouge et l’échalote vous feront oublier sans problème que vos pâtes sont allégées. Fermez les yeux et régalez-vous !