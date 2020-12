“ Repose en paix fréro”: Gad Elmaleh perd un ami cher qui lui avait inspiré son fameux personnage de «Coco»

Ce 1er décembre, Gad Elmaleh a partagé un émouvant post sur son compte Instagram. En effet, l’humoriste vient de perdre un ami de longue date, Simon Amar. Cet homme était à l’origine du mythique personnage de Coco.

Gad Elmaleh ne traverse pas une période facile. Il a rêvé de “l’American dream” mais il est vite revenu vers le vieux continent après avoir tenté sa chance aux Etats-Unis. Pas facile de percé outre-atlantique ! Puis le 27 novembre dernier, il adressait à ses fans une très mauvaise nouvelle. Chez LDpeople, on compatissait ! En effet, la star des stand-up devant reporter sa tournée.

“ Compte tenu des dernières annonces gouvernementales et des incertitudes qui perdurent quant au contexte sanitaire, c’est avec une grande tristesse que nous sommes contraints de reporter la tournée de mon nouveau spectacle D’ailleurs, qui devait débuter en janvier. Nous vous communiquerons les modalités de report et les nouvelles dates dans les prochains jours. J’ai hâte de vous retrouver, prenez soin de vous “, a-t-il ainsi expliqué.

Du stand-up à la chanson !

Ce n’est pas la première fois que Gad Elmaleh décale les dates de ses spectacles. En avril 2020, confinement oblige, il avait déjà reporté la tournée de ce même spectacle D’ailleurs Entre temps, l’interprète de Chouchou s’est essayé à la chanson. En aout dernier, il a sorti un album de reprises de chansons de Claude Nougaro.

Mais ce 1er décembre, c’est une nouvelle d’un tout autre registre qu’il lâche à ses abonnés. En effet, point de blague cette fois-ci ni de chansonnette. Car Gad Elmaleh traverse une douloureuse période de deuil. Il vient de perdre un être cher, Simon Amar, qui lui avait inspiré le mythique personnage de Coco. Tout le monde dans le rédaction de LDpeople adorait ce fameux Coco.

“Il était LA vie. J’aimais tout de lui.“

“Notre Frero Simon Amar nous a quittés… Je suis bouleversé à l’heure où j’écris ces mots et j’ai du mal à l’accepter.” Gad Elmaleh souhaite avant tout qu’il repose en paix et ses pensées vont surtout à sa famille. Il se remémore ensuite tous les bons moments passés avec lui. “Cet homme nous a tant donné. Il était LA vie. J’aimais tout de lui. Sa bonté, ses excès, sa voix, son rire, ses chemises, son besoin viscéral d’être connecté à l’autre et lui communiquer de la vie intense et de la joie“, a ainsi regretté Gad Elmaleh. En photo, l’artiste a publié un portrait de son ami, sourire aux lèvres.

Et de poursuivre :”Il m’a inspiré le personnage de « Coco » mais sachez qu’à côté de Simon, Coco n’est qu’un stagiaire dans le domaine… Sachez que c’est lui et personne d’autre qui a popularisé le « Frero » qu’on utilise tous pour appeler nos potes… Sauf que lui quand il le disait on entendait que de l’amour. Il avait même inventé le « Frera ». Repose en paix mon frero. Ce soir j’allumerai un cigare à ta santé et je ne pleurerai pas je te promets“.