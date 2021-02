Vacances de février: Restrictions, déplacements, Tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles mesures

À la veille des vacances pour la zone A, le Premier ministre Jean Castex a rappelé ce jeudi 4 février, lors de sa prise de parole, les règles en vigueur. La rédaction de LD People a pris le temps de tout décrypter et vous fait part de ce que nous avons le droit de faire, ou pas. Explications.

Déplacements, ce que nous avons le droit de faire

Pendant ces vacances qui débutent ce week-end pour la zone A, certains déplacements sont autorisés. En effet, il sera possible de se déplacer entre régions ou d’aller en Union Européenne. Attention tout de même pour ses déplacements, il vous faudra absolument un test PCR négatif pour pouvoir entrer et rentrer ensuite. Evidemment, on ne peut pas voyager dans un pays hors UE, sauf motif impérieux (familial ou professionnel) afin d’éviter que les personnes porteuses d’un variant puissent entrer en France.

Y a-t-il des restrictions de déplacements pour les vacances de février ? BFMTV répond à vos questions ⤵ pic.twitter.com/IXzce2x0EE — BFMTV (@BFMTV) February 5, 2021

Enfin, les stations de ski restent fermées pour toute la durée des vacances de février. Vous pouvez tout de même vous rendre à la montagne si vous le souhaitez, mais il faut savoir que les remontées mécaniques sont et resteront inaccessibles. Le couvre-feu ne changera pas non plus. Il faudra être à la maison à 18h. D’ailleurs, Gérald Darmin a annoncé l’intensification des contrôles pour le début des vacances :« Notre stratégie nous a permis de garder le contrôle de l’épidémie » a notamment dit Jean Castex à ce sujet.