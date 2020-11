Revenus énormes, petite amie, origines : tout ce que vous devez savoir sur Kylian Mbappé

Kylian Mbappé n’a rien d’une star lambda du ballon rond. Il n’a que 21 ans mais on le considère déjà comme une personnalité influente. Loin du bling-bling et des frasques de ses pairs, le champion Kylian Mbappé fait parler de lui car il a su rester un enfant sage et posé. Le connaissez-vous vraiment ?

“Kyky” pour les intimes a vu le jour le 20 décembre 1998… à Paris et non en Seine-Saint-Denis, comme on le pense souvent. Récemment, il a tenu à rendre hommage à Samuel Paty. L’enseignant avait été assassiné le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Sur son compte Twitter, l’attaquant du Paris SG et des Bleus a rappelé le rôle primordial de l’école. «L’école de la République, c’est comme une équipe de football. Les professeurs, c’est comme nos entraîneurs. Pour apprendre et gagner, nous devons toujours jouer ensemble. Écouter, partager, s’entraider… À l’école comme sur le terrain, SOYONS UNIS.»

Connaissez-vous son numéro ?

Non pas son 06 mais son numéro de maillot au PSG ! C’est le chiffre 7, comme David Beckham, Eric Cantona ou encore Cristiano Ronaldo, son idole. Mais lorsqu’il joue en équipe nationale, il porte le numéro 10 comme Zinédine Zidane et Michel Platini. Pas mal, non ?

Quelles sont ses origines ?

S’il est né à Paris, son père Wilfrid est d’origine camerounaise. Sa maman Fayza elle, est d’origine algérienne. Au-delà de leurs origines africaines, ses parents lui ont transmis le goût pour le sport dès son plus jeune âge. Wilfrid a longtemps travaillé comme entraîneur de football et Fayza a joué en D1 de handball féminin.

Qui est son amoureuse ?

Officiellement : personne ! Ses parents préfèrent que leur fils reste célibataire pour qu’il se concentre au mieux sur sa carrière. Cela n’empêche pas de nombreux magazines de lui prêter une histoire d’amour avec Camille Gottlieb notamment. Mais le principal intéressé n’a jamais confirmé cette rumeur.

Quelle est la religion de Kylian Mbappé ?

Né à Paris, Kylian Mbappé a suivi sa scolarité dans un établissement privé catholique à Bondy. Mais le jeune homme n’a jamais partagé aucune conviction religieuse. Certains experts ont cependant avancé qu’il était athé.

Qui est Ethan Mbappé ?

Ethan Mbappé n’est autre que son petit frère, prêt à prendre le relai ! Comme Kylian, il a passé un stage probatoire d’admission à Clairefontaine. Mais il a échoué épreuves finales. En ce moment, Ethan Mbappé est en pré-formation au PSG.

Quel est le salaire de Kylian Mbappé ?

Sur le marché du foot, Kylian Mbappé est le footballeur qui vaut le plus. Son prix ? 265 millions d’euros. Peu de clubs peuvent batailler pour l’obtenir. Quant à son salaire, il s’élève à 31 millions d’euros annuels (dont 10 millions proviennent de ses partenariats et du sponsoring). En 2019, il s’est classé 36e sportif le mieux payé du monde.