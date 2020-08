Ricardo et Nehuda (LMvsMonde5), c’est la guerre totale avec les Marseillais, toutes les infos !

Alors que Ricardo et Nehuda avaient rejoint le casting des Marseillais contre le Reste du Monde, les fans attendent les épisodes en question sur W9. Leur participation avait été une surprise pour bon nombre de téléspectateurs. Alors que l’ancienne équipe des Marseillais était au complet, il y avait eu plusieurs nouveaux visages qui étaient venus s’ajouter et notamment celui de Jessica Thivenin qui avait fait son grand retour. Une arrivée qui avait fait craindre de gros clashs puisqu’elle ne s’entendait pas avec Mélanie Da Cruz. Concernant Nehuda et Ricardo, beaucoup de fans de l’émission espéraient qu’ils reviennent dans le programme de téléréalité tant on les savait capables de tout. En effet, ils sont connus pour avoir un tempérament explosif même si depuis qu’ils sont devenus parents, ils paraissaient un peu plus sages.

Mais il semblerait bien que lors de cette saison, leurs vieux démons soient revenus et qu’ils soient en froid avec une grande partie des Marseillais. Ricardo aurait même semé le » waie » dans la villa cette année. Une attitude qui aurait entraîné son élimination, mais qui n’a en réalité pas été une grande surprise pour qui que ce soit. De son côté, Nehuda aurait également quitté le tournage après s’être blessée à la cheville lors d’une épreuve. Elle aurait été remplacée par Kevin qui a récemment participé à La Villa des Cœurs Brisés 5, venu pour la remplacer dans l’équipe du Reste du monde.

Selon plusieurs informations et plusieurs témoignages, la participation cette année de Ricardo et Nehuda a été pour le moins explosive. Ils auraient réussi l’exploit de se clasher avec Jessica Thivenin, Milla Jasmine, Mélanie Da Cruz, Maëva Ghennam, Carla Moreau, Kevin Guedj et Nikola Lozina. En résumé, ils se sont clashés avec presque la totalité de la villa.

Si toutes ces révélations se montraient exactes, et au vu du caractère du couple, tout cela semblerait évidemment bien possible. Les fans de l’émission de téléréalité de W9 doivent être très impatients d’enfin découvrir les images sur leur écran de télévision pour voir de leurs propres yeux ce qui s’est réellement passé.

Alors que les tournages sont aujourd’hui définitivement terminés, une partie de l’équipe s’était retrouvée autour d’un barbecue pour fêter l’événement, mais visiblement le couple ne faisait pas partie des invités ou en tout cas n’était pas présent. Le couple emblématique des Anges 8 semble donc encore avoir fait des siennes, et plus particulièrement Ricardo qui n’a pas élargi son cercle d’amis durant ce tournage. Déjà, lors de leur participation à l’émission Les Anges, ils avaient enchaîné les disputes notamment avec Nadège ou encore avec Sarah Fraisou, des événements dont les fans se souviennent.

Mais cette année, ce serait aussi un autre clash qui aurait eu lieu entre notamment le couple Mujdat/Milla avec qui les Garcia se seraient brouillés violemment. Mais il semblerait bien que ce soit déjà de l’histoire ancienne, puisque Milla et Jessica ont été aperçues très amies lors du barbecue organisé par Benjamin Samat. Lors de cette soirée, Carla, Kevin et Maëva n’étaient pas, eux, présents. Ce qui laisse présager qu’il y a eu de grosses embrouilles au cœur Des Marseillais. Au vu de toutes ces annonces, cette saison des Marseillais contre le Reste du monde promet un lot de surprises qui devraient tenir en haleine les téléspectateurs lors de la diffusion.

On attend donc avec impatience de découvrir à l’écran, la réalité des faits. Comme à son habitude, le programme devrait pouvoir créer l’événement, avec des amitiés qui se font et qui se défont au fil des jours, et parfois des heures. De grosses disputes ou des amours qui évoluent à la rapidité de l’éclair, et c’est bien ça, qui tient le téléspectateur en haleine, curieux chaque jour de voir l’évolution des choses. Car il faut bien avouer, il ne se passe pas une minute sans que les événements puissent prendre une tournure tout à fait inattendue.

Concernant Ricardo et Nehuda, la production devait bien se douter qu’en intégrant le couple à l’équipe Le Reste du monde, il s’apprêtait à vivre de belles aventures. Ils étaient d’ailleurs arrivés après la victoire du Reste du monde lors d’une épreuve collective. Ils avaient donc pu rencontrer les membres qui forment la famille du Reste du monde. Il semblerait bien que Nehuda ait rapidement été choisie pour une épreuve qu’on imagine individuelle, une des épreuves qui permet de remporter des points. Mais tout ne se serait pas passé comme prévu. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme dévoilait une photo de sa cheville immobilisée par une attelle.

Mais quelle est cette blessure qui l’a éloigné de l’aventure ? À ce jour impossible de le dire avant de voir les images sur l’écran. Mais même si cette élimination était pour une cause médicale, il est fort à parier que ses camarades auraient décidé de l’éliminer si elle était réellement diminuée par sa blessure. Ricardo et Nehuda avaient probablement l’ambition de marquer les esprits avec ce retour, mais ils avaient en face d’eux beaucoup de concurrence et des gens qui n’étaient pas prêts à les aider.

Cette saison marque aussi le grand retour de Jessica Thivenin dans sa famille Des Marseillais. Elle avait d’ailleurs fait une apparition dans Les Marseillais aux Caraïbes, mais cette fois, elle débute l’aventure. Il y a quelques jours, elle annonçait que cette saison allait tout simplement être extraordinaire et que des rebondissements inattendus allaient arriver plus tôt qu’on ne le croit. Il faut dire qu’avec le casting mis en place cette année, on peut s’attendre à une saison hors du commun. En tout cas, Ricardo et Nehuda continueront probablement à faire la une des médias comme à leurs habitudes. Découvert dans Friends trip en 2012, Ricardo Pinto est devenu un candidat emblématique de la téléréalité en France.

Le jeune homme s’est également fait connaître pour ses clashs dans les différents programmes et pour sa relation tumultueuse avec Fidji Ruiz. C’est dans Les Anges 8 que Ricardo fera connaissance avec Nehuda, la future mère de son enfant. Aujourd’hui, le couple vit aux États-Unis pour faire décoller la carrière de chanteuse de la jolie brune révélée dans The Voice 4. Nous verrons donc si ce retour en France, dans Les Marseillais aurait été un succès, ou pas.